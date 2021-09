SEAT MUSIC AWARDS 2021/ Scaletta cantanti e diretta: polemiche per… (2a puntata)

Seat Music Awards 2021, diretta e anticipazioni seconda serata

I Seat Music Awards 2021, nella loro prima puntata, fanno il botto in quanto al pubblico ma anche in quanto a polemiche. Verso il finale della prima serata c’è stato l’intervento di Pio e Amedeo che, come è ormai noto, hanno lanciato pesanti stoccate a Fedez che ha poi replicato a tono su Instagram. Non è però l’unica polemica nata dopo la visione del primo appuntamento. “I Seat Music Awards saranno dedicati a Raffaella Carrà!”, è stato annunciato prima dell’inizio della manifestazione, una premessa però delusa fortemente dal fatto che l’omaggio alla conduttrice sia arrivato soltanto dopo la mezzanotte e dopo l’intervento di Pio e Amedeo di cui parlavamo. Una scelta che ha destato malumore da parte di molti telespettatori di Rai 1 oltre che dei tantissimi fan di Raffaella. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gli ascolti della prima serata

Dopo la prima serata animata dalla presenza di Pio e Amedeo che hanno lanciato una frecciatina a Fedez provocando la reazione del rapper, e che ha incollato davanti ai teleschermi 3.153.000 telespettatori con il 19.84% di share, questa sera, Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano in onda, su Raiuno, con la seconda serata dei Seat Music Awards 2021. Anche questa sera saranno tanti gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona per ritirare i premi della musica.

Domenica 12 settembre, inoltre, è prevista un terzo appuntamento pomeridiano che sarà condotto da Nek insieme a Michela Giraud e che racconterà un nuovo viaggio musicale con tanti, altri artisti che saliranno nuovamente sul palco dell’Arena di Verona. L’appuntamento di questa sera è per le 20.35 su Raiuno.

La scaletta cantanti Seat Music Awards 2021

Sono tanti gli artisti che, questa sera, saliranno sul palco dell’Arena di Verona animando la seconda serata dei Seat Music Awards 2021 che ha riacceso le luci sullo spettacolo live. Nel corso dell’evento, sul palco, si alterneranno: Annalisa, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix Feat. Arisa E Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce E Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma, Emis Killa & Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Guè Pequeno, Il Tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi & Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt & Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi&Ketra & Giusy Ferreri, Tancredi.

Loretta Goggi e i 40 anni di Maledetta Primavera

Tra gli artisti che saliranno sul palco del Seat Music Awards 2021 questa sera ci sarà anche Loretta Goggi che affiancherà Carlo Conti come giurata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Loretta Gohhi salirà sul palco dell’Arena di Verona per un momento speciale: festeggerà i 40 anni di Maledetta Primavera. Un momento speciale sarà anche dedicato ad Eleonora Abbagnato che è stata una stella della danza internazionale. L’evento può essere visto anche in diretta streaming su Raiplay collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione.

