Seawards, Gruppi/ La band e quel complicato cambio in corsa (X Factor 13)

I Seawards hanno stupito fin dal loro debutto a X Factor 13 e passare anche la fase dei Bootcamp è stata una po’ una conferma delle qualità di questo duo artistico. Anche se il primo ostacolo si è palesato subito lungo la strada della frontman Giulia Benvenuto e del chitarrista Loris Venier. Quest’ultimo infatti ha preso il posto di Francesco Proglio De Maria, che ha vissuto solo le Audizioni e che ha scelto di non proseguire il suo percorso nel talent. Un po’ un azzardo anche agli occhi di Samuel, che con titubanza ha accettato questo switch interno per dare una possibilità ai Sewards. Risultato eccezionale con Blue Lights di Jorja Smith: “Brava, lei è bravissima. Come mi sono piaciuti, brava”, ha ripetuto in continuazione Mara Maionchi. “Essendo un gruppo formato da due persone mi sono molto spaventato, perchè in qualche modoin due se ne va via il 50% della faccenda. Però stasera avete spazzato via ogni dubbio”, ha detto invece il giudice dei Gruppi. Consenso immediato da parte del pubblico, almeno fino a quando Samuel non ha scelto di dare ai Seawards la sedia destinata già ai Keemosabe. Persino zia Mara è rimasta sorpresa dalla scelta e a bocca aperta fino a che Samuel non ha sottolineato le sue ragioni: con la band capitanata da Giulia potrà lavorare al meglio, mentre l’altro gruppo si allontana dal suo mondo artistico e il rischio era di rovinarlo. Clicca qui per rivedere l’esibizione dei Seawards.

Seawards, X Factor 13: Francesco Proglio De Maria e quell’addio inaspettato

Dopo quattro anni di alleanza artistica, Giulia Benvenuto dei Seawards ha dovuto fare i conti con la scelta di Francesco Proglio De Maria di abbandonare X Factor 13. “Sono stata tanto arrabbiata, delusa, incredula, ma dopo lo sconforto iniziale mi sono rialzata”, scrive la frontman in un lungo post su Instagram, “Loris è entrato nella mia vita in modo fulmineo, è bastata una telefonata e due giorni dopo era a casa mia a Milano con la chitarra”. Dopo un allenamento durato giorni e giorni e 24 ore su 24, la band è sicura di poter trasmettere al pubblico il risultato del loro lavoro, anche agli Home Visit di questa sera. Clicca qui per leggere il post dei Seawards. Li vedremo a Berlino, nel locale storico dell’SO36, al fianco degli altri quattro gruppi scelti per questa nuova fase del talent musicale. Sale la tensione quindi per il duo artistico, che dovrà convincere ancora una volta Samuel a portarli fino al Live. Certo non è facile ricominciare tutto da capo e ci sarà ancora molto su cui lavorare prima che i Seawards ottengano quel tipo di feeling incrollabile sul palco. Eppure le aspettative del giudice sembrano essere molto alte: riusciranno a soddisfarle?

La prova ai Bootcamp

Quando le cose cambiano





