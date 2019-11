Seawards, Gruppi/ Sul palco con l’inedito Feel (X Factor 2019)

Seawards gli unici a portare un loro inedito al live show di X Factor 2019

Per il quarto live show di X Factor, che andrà in oggi, giovedì 14 novembre alle ore 21. 15 su Sky Uno, i Seawards avranno la possibilità di portare sul palco di X Factor un loro inedito, Feel. Siamo molto curiosi di sentire il loro brano, chissà se gli porterà fortuna e se gli consentirà di proseguire il loro percorso all’interno del programma. Speriamo di sì! Il gruppo ha talento e porta molta freschezza e modernità all’interno del talent, sarebbe un vero peccato privarsene. La sensazione però è che ci siano tutti i presupposti per vivere una serata piena di emozioni e con magari la consapevolezza che possa nascere ufficialmente la loro stella.

Seawards, X Factor: così nel terzo live show

Giovedì scorso, il 7 novembre 2019 è andato in onda il terzo live show di X Factor, edizione 13 con i Seawards che hanno fatto un’ottima figura. Particolarità di questa puntata è stata la doppia eliminazione che ha messo a dura prova gli artisti in gara. Una puntata fatta da due manche dove i concorrenti hanno dovuto interpretare ben 2 brani. Nella velocissima prima manche, quella dei cavalli di battaglia, i Seawards, uno dei gruppi della squadra di Samuel, ha deciso di reinterpretare Dream On dei Depeche Mode. Con la loro solita delicatezza che li contraddistingue sono riusciti a dare al brano dei Depeche Mode il loro stile inconfondibile e a passare tranquillamente la sfida. La prima manche a eliminazione diretta ha visto l’uscita di Marco Saltari, il concorrente della squadra di Mara Maionchi. Gli over in gara restano quindi Nicola Cavallaro e Eugenio Campagna.

Passata serenamente la prima manche, quella ad eliminazione diretta, i Seawards si preparano per la prossima sfida che torna a seguire il classico meccanismo del programma. I due meno votati si scontreranno in una sfida finale dove i giudici avranno la possibilità di salvare uno dei due cantanti a rischio eliminazione o di andare al tilt, chiedendo quindi al pubblico di salvare il loro preferito. I Seawards sono gli ultimi ad esibirsi e il brano preparato durante la settimana è Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. Una canzone molto difficile da interpretare, dal grande significato e uno dei brani più importanti della musica italiana. La loro performance però non convince totalmente i giudici, in particolare Mara Maionchi afferma che nell’esibizione è mancato un po’ di trasporto emotivo, fondamentale in un brano del genere. Anche Malika Ayane non è stata rapita dall’esibizione dei Seawards.

La giudice degli under uomini infatti si sarebbe aspettata un po’ di più dal duo e secondo lei, i Seawards sono più portati ad interpretare brani non italiani, preferendoli in pezzi internazionali. Il duo però riesce a convincere il pubblico da casa che lo vota e lo porta automaticamente al quarto live di X-Factor. Il secondo eliminato della serata sarà Lorenzo Rinaldi, il giovane cantante della squadra di Malika che si è sfidato all’ultimo scontro con Giordana Petralia, una delle due cantanti di Sfera Ebbasta.

