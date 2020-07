Sebastian Athie è morto a 24 anni/ Addio alla star di Disney Channel Latin America

Sebastian Athie, attore di Disney Channel Latin America, è morto all’età di 24 anni in circostanze che, al momento, rimangono misteriose. Il giovane protagonista di “Once”, la serie tv in cui interpretava il ruolo di Lorenzo Guevara, ha iniziato a recitare giovanissimo, all’età di 16 anni nel 2012. La sua morte è arrivata improvvisa e senza alcuna nota da parte della famiglia a svelarne le motivazioni. Il pubblico l’ha conosciuto nel 2017, quando la Disney lo ha scelto per il ruolo di Lorenzo Guevara. La serie tv è andata in onda prima in Argentina, poi in tutto il Sud America. A 24 anni, era diventato uno dei giovani attori più amati dal pubblico oltre che più pagati del Sud America.

Addio a Sebastian Athie: le parole di Disney Channel Latin America

Non sono mancati i messaggi di cordoglio, in primis da parte della Disney Channel Latin America: “Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre. Con molto dolore, ci rammarichiamo della partenza di Sebastián Athié, che ricorderemo per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio.” si legge. Al messaggio di Disney Channel Latin America è seguito quello dell’associazione nazionale attori del Messico, dove l’attore era nato: “Con profondo dispiacere, condiviso da tutta l’associazione riportiamo la significativa morte di Sebastian Athie. Mandiamo un grosso abbraccio di solidarietà ad amici e parenti con il nostro più profondo cordoglio”.



