Sebastian Caltagirone, finto figlio di Pamela Prati si chiama così per la sorella?/ Bomba di Signorini

Signorini e l’ipotesi su Sebastian Caltagirone al GF Vip: si chiama così per la sorella di Pamela Prati?

La diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 27 ottobre regala a Pamela Prati una grande emozione: l’incontro con sua sorella Sebastiana e suo fratello Giuseppe. Alfonso Signorini li accoglie con gioia e chiede loro ricordi di infanzia che hanno come protagonista Pamela. Poi però sposta l’argomento sul caso Mark Caltagirone, ponendo un quesito che qualcun altro in passato si è posto. Signorini ha infatti chiesto a Giuseppe, e ancor di più a Sebastiana oltre che alla stessa Pamela se per loro c’è la possibilità che per il finto figlio in affido di Caltagirone sia stato chiesto il nome Sebastian proprio perché lo stesso della sorella.

“Può essere”, è la risposta di Pamela Prati di fronte al quesito che andrebbe a presupporre la volontà di colpire la sensibilità della showgirl richiamando in qualche modo la storia sua e di sua sorella, due bambine sole che si sono ritrovate solo dopo anni. Una chiara somiglianza alla storia che era stata raccontata sul piccolo Sebastian, bambino preso in affido dal fantomatico Mark e, poi, dalla stessa Pamela.

