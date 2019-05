Sebastian e Rebecca Caltagirone/ Figli di Pamela Prati “mai esistiti”, chi sono veramente?

Sebastian e Rebecca Caltagirone chi sono?

A Live non è la D’Urso si torna a parlare di Pamela Prati e nell’occhio del ciclone sono finiti anche i suoi presunti figli adottivi Sebastian Caltagirone e la sorella Rebecca. Durante la puntata in onda mercoledì 29 maggio 2019, la conduttrice ha annunciato la presenza della mamma del finto Sebastian (che ovviamente non si chiama così) che è venuta a conoscenza, proprio tramite il programma di Canale 5, della messinscena organizzata da Pamela Prati e delle sue ex agenti. Era il novembre scorso quando in una intervista al settimanale Chi, l’ex diva del Bagaglino si dichiarò una donna innamorata e pronta a vivere la gioia della maternità. “Abbiamo preso due bambini in affido. Sono fantastici e lui è un uomo fantastico”, raccontava, parlando proprio di Sebastian, Rebecca e dell’evanescente Mark Caltagirone. E sempre dei due figli e del suo ruolo di mamma e moglie, la Prati ne riparlò commossa lo scorso 31 marzo ospite nella Domenica In di Mara Venier. “E’ un amore da perdere il fiato, abbiamo due bambini in affido. Io sono mamma. E’ la mia mamma che me lo ha mandato questo amore, lui l’ha sognata”, raccontava. Nella sua intervista a Domenica In, prima che il caso “Pratiful” esplodesse, l’ex showgirl aveva parlato dei suoi due figli in affido, Sebastian e Rebecca Caltagirone. “Sebastian ha 11 anni e Rebecca ne ha sei ed è una ballerina, ama la danza come me. Il più bello spettacolo della mia vita è essere moglie e essere mamma”, rivelò a Mara Venier. Alla conduttrice raccontò la sua nuova vita nei panni di mamma, con gli impegni legati alla scuola dei due bambini e le parole di coraggio che le avrebbero detto prima di affrontare il volo in aereo: “Sull’aereo Sebastian mi ha dato la mano e mi ha detto “mamma ci siamo noi” e io non ho avuto per niente paura””.

Prati: “I disegni di Sebastian e Rebecca Caltagirone? Ricevuti dalle due ex agenti”

Dei due bambini, Sebastian e Rebecca Caltagirone, Pamela Prati ne aveva parlato ancor prima da Barbara d’Urso in una ospitata dello scorso dicembre a Domenica Live. Anche in quella occasione aveva spiegato, con le lacrime agli occhi: “La femminuccia fa la ballerina”. Quindi, commossa più che mai, aveva mostrato i disegni dei due bambini: “Li voglio tutelare dal gossip e dai social. Questo è un disegno fatto da loro. I miei bambini li amo più della mia vita”, aveva commentato. Ora però, tutto sembra essere molto chiaro. Come sospettato dalla stessa polizia che, secondo quanto emerso nei giorni scorsi a Mattino 5 stava indagando proprio sulla loro esistenza, tutto sarebbe falso. La storia dei disegni sarebbe poco chiara: la Prati ha dichiarato di averli ricevuti dalle sue due ex agenti, ma a smentirla è stata Eliana Michelazzo che ha mostrato le chat con l’inafferrabile Mark. Non esisterebbe alcun Sebastian né Rebecca. La vera madre del finto figlio della Prati è pronta a raccontare oggi la sua versione choc in tv. In merito alla bambina, invece, la showgirl non l’avrebbe mai vista e sarebbe figlia di Marco Di Carlo, l’agente la cui foto (proprio insieme alla minore) fu usata per farlo passare per Mark Caltagirone e la piccola Rebecca. Sempre in riferimento al bimbo, pare si tratti dello stesso visto da Barbara d’Urso nel video che l’inesistente imprenditore le avrebbe inviato via Whatsapp.

