Sebastian e Rebecca, figli in affido Pamela Prati/ Confessa: “Lei non l’ho mai vista”

Uno degli argomenti più delicati della vicenda che vede protagonista Pamela Prati e il finto fidanzato Mark Caltagirone è quella che riguarda due bambini, Sebastian e Rebecca. Sono i nomi dei due figli presi in affido dalla Prati, come da lei dichiarato da Barbara d’Urso a Domenica Live. “Noi abbiamo preso in affidamento due bambini. – aveva svelato la Prati tra le lacrime, per poi mostrare un dono – Questo bracciale me l’hanno regalato loro per il compleanno. Nemmeno a farlo apposta, la bambina fa la ballerina. Hanno 6 e 11 anni. Li voglio tutelare dal gossip e dai social. Questo è un disegno fatto da loro. I miei bambini li amo più della mia vita”. Eppure anche su questi bambini, reali o no, sono state dette delle bugie che è stata la stessa Pamela Prati a svelare a Verissimo.

Pamela Prati: “Sebastian? L’ho conosciuto in un bar. Rebecca mai vista”

Ospite di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda oggi, Pamela Prati ha parlato di Sebastian e Rebecca, presunti figli presi in affido assieme a Mark Caltagirone. La toffanin, infatti, le chiede quale sia stata la cosa più umiliante sopportata in questi mesi, la Prati dichiara: “Aver dovuto mentire alla mia famiglia e la paura di essere derisa”. Poi proprio sul bambino, Sebastian, Pamela dichiara: “L’ho conosciuto in un bar. Lo aveva portato Donna Pamela, dicendo che era il figlio che avrei preso in affido.” Su Rebecca invece ammette: “La bambina invece non l’ho mai vista”. Una vicenda questa dei bambini sulla quale avrebbe poi iniziato ad indagare anche la Polizia. In merito si è anche espressa a Mattino5 Federica Benincà, ex cliente della Aicos Managemente, dichiarando: “La Polizia ha indagato sull’esistenza dei figli di Pamela. La bambina sembra esista ed è la figlia di un avvocato di Cagliari. Il bambino, invece, sembrerebbe, quindi non si ha la certezza, essere il nipote di una delle due agenti.”

