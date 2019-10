Sebastian Melo Taveira/ Dopo Ornella Vanoni chi farà commuovere? (Amici Celebrities)

Sebastian Melo Taveira si è fatto notare anche nella puntata di Amici Celebrities della scorsa settimana. Anche se al suo posto avremmo dovuto vedere Gabriele Esposito, a sua volta ex concorrente della scuola, il ballerino è spuntato nel cast fin dai primi minuti dell’appuntamento in tv. Gli occhi sono rimasti incollati su di lui soprattutto nei momenti in cui è riuscito a mettersi in evidenza grazie a coreografie e concorrenti. Indimenticabile il quadro a due fatto con Pamela Camassa sulle note di Vedrai, Vedrai del grande Luigi Tenco. Movimenti sinuosi, passionalità e brividi a non finire: Sebastian centra di nuovo il bersaglio con facilità e permette anche alla concorrente di portarsi a casa una vittoria sicura. “Mi sono emozionata“, ha detto subito fra le lacrime Ornella Vanoni. Di certo il commento era riferito a Pamela, ma la presenza di Sebastian ha reso la scenografia ancora più avvincente. Clicca qui per rivedere il video di Pamela Camassa e Sebastian Melo Taveira.

Sebastian Melo Taveira: quali saranno i prossimi progetti dopo Amici Celebrities?

Amici Celebrities può contare sulla professionalità di Sebastian Melo Taveira e sulle coreografie che riescono a metterlo spesso in primo piano. Ovviamente solo quando si tratta di concorrenti che ballano in solitaria, mentre purtroppo non abbiamo potuto ammirarlo durante le tante coreografie movimentate di Massimiliano Varrese. Almeno per questa volta, s’intende. Non sappiamo invece come mai Sebastian non sia stato sostituito dall’altro ex concorrente Gabriele Esposito, che secondo le prime anticipazioni avrebbe dovuto prendere il suo posto come tutor al fianco di Giordana Angi. Sui profili social del ballerino non si può intuire nulla in merito ai prossimi progetti, mentre il silenzio assoluto governa l’account di Sebastian. Purtroppo i fan che sono a caccia di anticipazioni e novità su quello che succederà stasera saranno costretti a rimanere a bocca asciutta e obbligati a seguire la diretta per scoprire quali nuovi balli guiderà il professionista nello studio di Maria De Filippi.

