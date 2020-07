Sebastian Vettel all’Aston Martin?/ “Tutto resta aperto”, e Sergio Perez…

Quello di Sebastian Vettel è certamente tra i nomi più chiacchierati del mercato di Formula 1. Pronto a dare l’addio alla Ferrari dopo cinque anni di alti e bassi, il pilota tedesco si appresta a vivere una nuova avventura. Dopo aver flirtato con Red Bull e Renault, quest’ultima ha deciso di puntare su Fernando Alonso, il 33enne è stato accostato alla Mercedes. Ma nelle ultime ore si è fatta strada un’altra ipotesi: Vettel al volante dell’Aston Martin. Intervenuto in conferenza stampa, il pilota di Heppenheim ha commentato così i rumors: «I rumors sono chiamati così per un motivo, io non ho notizie da dare rispetto all’ultimo Gran Premio ed ho già detto che servirà del tempo prima di prendere una decisione». Sebastian Vettel ha spiegato che è tutto aperto, non è da escludere l’ipotesi che decida di fermarsi per una stagione o addirittura di lasciare: «Non sento la pressione addosso di dover decidere in fretta».

SEBASTIAN VETTEL ALL’ASTON MARTIN? LE PAROLE DI PEREZ

«In questa fase sono tutte parole: la verità è che non c’è niente da annunciare, niente di concordato, sono solo chiacchiere», ha tagliato corto Sebastian Vettel nel corso della sua conferenza stampa. Un possibile indizio sul passaggio del tedesco all’Aston Martin è arrivato da Sergio Perez, volto di punta della AM. Il messicano ha dichiarato di voler restare nel team di Silverstone, sottolineando di aver firmato pochi mesi fa un contratto di tre anni, ma non ha chiuso definitivamente la porta ad un addio: «Credo che solo il tempo potrà dare una risposta alla domanda legata al futuro di Sebastian Vettel in Racing Point. Vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime settimane. Io ho un contratto con il team e credo fortemente nel futuro della squadra». E non è tutto: Perez ha rivelato che recentemente un team ha bussato alla sua porta per capire se vi fosse uno spiraglio…



