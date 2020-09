Sebastian Vettel in Aston Martin Formula 1/ Addio Ferrari “Un’avventura di prestigio”

Sebastian Vettel correrà la prossima stagione di Formula 1 a bordo della Aston Martin. Il pilota tedesco, in scadenza di contratto con la Ferrari, ha deciso di correre per la scuderia che tornerà nel circus a partire dal 2021, l’anno che verrà. L’indiscrezione era stata inizialmente smentita, anche perchè sembrava che il pilota tedesco fosse prossimo a lasciare le monoposto di F1, ma stamattina è arrivato l’annuncio ufficiale. “Sono molto contento di poter condividere finalmente questa grande notizia per il mio futuro – le parole del quattro volte campione del mondo attraverso i suoi canali social – è con grande orgoglio che annuncio che mi legherò alla Aston Martin a partire dalla prossima stagione. È una nuova avventura per un marchio decisamente prestigioso, sono impressionato dai risultati che hanno colto quest’anno e il futuro promette ancora meglio. Lawrence Stroll profonde grande impegno ed energia in F1 e credo che insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Sono ancora un grande appassionato della F1 e il mio obbiettivo è di correre per le posizioni di vertice. Farlo insieme ad Aston Martin è un privilegio”.

SEBASTIAN VETTEL IN ASTON MARTIN, IL COMMENTO DI SZAFNAUER

Così invece Otmar Szafnauer, attuale ingegnere capo della Racing Point, la scuderia che dalla prossima stagione diverrà appunto Aston Martin F1: “A Silverstone nessuno sta più nella pelle in vista del 2021. Al sabato e alla domenica pomeriggio Sebastian Vettel è uno dei migliori piloti al mondo ed insieme a lui potremo compiere l’ultimo passo per arrivare a lottare costantemente per le prime posizioni in F1”. Vettel approderà alla corta della nuova scuderia britannica dopo che Sergio Perez ha annunciato di voler lasciare la scuderia al termine del campionato in corso. Per quanto riguarda l’accordo fra Vettel e l’Aston Martin, al momento non sono stati resi noti i dettagli, quindi non è chiaro quanto guadagnerà il tedesco ne tanto meno la durata del contratto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA