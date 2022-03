Sebastian Vettel negativo a Covid: correrà a GP Australia/ L’annuncio di Aston Martin

Sebastian Vettel è risultato negativo al Covid-19 all’ultimo tampone effettualo: il pilota della Aston Martin è ufficialmente guarito. È per questo motivo che è potrà partecipare al GP di Australia, che è in programma il prossimo 10 aprile. A causa della positività al virus era stato costretto a saltare i primi due impegni di questa stagione, ma adesso è pronto a tornare in pista.

Vettel: "Posso restare se Aston Martin cresce"/ "Con nuove monoposto forma migliore"

Il lieto annuncio è stato dato proprio dalla casa automobilistica britannica. “Siamo felici di confermare che Sebastian Vettel è ora in grado di correre e quindi si schiererà al fianco di Lance Stroll a Melbourne per dare il via alla sua stagione di Formula 1 2022”, questo quanto scritto in un tweet nelle scorse ore. Non ci sono, dunque, più dubbi: il pilota tedesco sarà presente ed intende dare il meglio di sé.

Ferrari, furia Vettel "Avete fatto un casino!"/ E spunta l'ipotesi addio anticipato

Sebastian Vettel negativo a Covid: correrà a GP Australia. Nico Hulkenberg gli lascia il posto

Sebestian Vettel correrà dunque al GP di Australia, dato che è negativo al Covid-19. Nei primi due impegni – in Bahrain e Arabia Saudita –che è stato costretto a saltare a causa del virus, a sostituirlo è stato Nico Hulkenberg, pilota di riserva del team di proprietà di Lawrence Stroll. I risultati, tuttavia, non sono stati ottimali: un diciassettesimo posto a Sakhir e un dodicesimo posto a Jeddah. Anche il compagno Lance Stroll non è riuscito a dare il meglio di sé: rispettivamente un dodicesimo e un tredicesimo posto. Entrambi ben lontani dal podio.

Sebastian Vettel all'Aston Martin?/ "Tutto resta aperto", e Sergio Perez...

La stagione di Formula 1 2022 per la Aston Martin non è dunque iniziata nel migliore dei modi. È per questo motivo che adesso la casa automobilistica confida nel ritorno del quattro volte campione del mondo per provare a migliorare la situazione, a partire dal prossimo impegno di Melbourne in programma il 10 aprile.

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. 💚#F1 #AusGP pic.twitter.com/LrFqaHyQ8W — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 31, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA