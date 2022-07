Sebastian Vettel si ritira/ “Scelta difficile, ma a fine anno lascio la Formula 1”

Sebastian Vettel si ritira: la stagione in corso di Formula 1 sarà l’ultima per il pilota della Aston Martin. L’annuncio è arrivato su Instagram su un profilo creato ad hoc per l’occasione. “Hai dato vita a una delle più grandi carriere nella storia di questo sport”, questo il breve messaggio scritto in un post con a corredo un video in cui espone la propria decisione di spegnere i motori.

“Oggi annuncio il mio ritiro dalla Formula 1 alla fine della stagione 2022”, ha scritto. Poi i ringraziamenti a coloro che gli sono stati vicini nel corso della sua carriera. “Negli ultimi 15 anni ho avuto il privilegio di lavorare con tante persone fantastiche in Formula 1, troppe per poterle elencare tutte. Negli ultimi due anni sono stato un pilota per il team Aston Martin Aramco Cognizant e, sebbene i nostri risultati non siano stati buoni come sperato, mi sembra chiaro che abbiamo preparato tutto per competere ai livelli più alti negli anni a venire”.

Sebastian Vettel si ritira: l’annuncio in un video messaggio

Sebastian Vettel ha dunque annunciato che si ritira. Una scelta combattuta, ma ormai ufficiale. “La decisione di ritirarmi è stata difficile e ci ho pensato a lungo. Alla fine dell’anno mi prenderò del tempo per riflettere su cosa focalizzarmi in futuro. Ho coltivato altri interessi al di fuori della Formula 1”, questo quanto detto in merito a ciò che fare dopo la fine della stagione all’interno del video messaggio pubblicato su Instagram.

“La mia passione per le corse richiede molte energie. Impegnarsi come ho fatto e come credevo giusto, non va più di pari passo con il mio desiderio di essere un grande padre e marito. Voglio trascorrere più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Voglio piuttosto ringraziare tutti, soprattutto i tifosi, senza il cui appassionato supporto la Formula 1 non potrebbe esistere”, ha concluso.

