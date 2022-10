SEBASTIANA E GIUSEPPE PIREDDU, SORELLA E FRATELLO PAMELA PRATI AL GF VIP/ “Era diva anche da piccola!”

Sebastiana e Giuseppe, fratello e sorella di Pamela Prati al Grande Fratello Vip

Si commuove Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022 raccontando la sua infanzia difficile, iniziata senza i suoi fratelli e all’interno di un orfanotrofio: “Era un collegio molto tosto. Ricordo questa donna che ogni tanto veniva da noi, ci pettinava e ci dava una carezza. Avrei saputo sei anni dopo che era la mia mamma.” Sei anni che non hanno però scalfito l’affetto tra fratelli, come Sebastiana e Giuseppe confermano in diretta, incontrando la sorella Pamela.

“Fuori la gente ti ama e anche noi naturalmente. Ti salutano tutti, fatti forza e vai avanti. Stai tranquilla, questo è un gioco.” sono le parole dei fratelli a Pamela Prati. E ancora: “Abbiamo recuperato poi il rapporto, siamo rimasti molto uniti. Siamo sempre stati molto uniti, dormivamo abbracciati da piccoli. – e concludono con una curiosità – Diva? Dava dei segnali già da piccola, metteva dei fiori nei capelli… ” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pamela Prati e il rapporto con i fratelli e sorelle

Quella di Pamela Prati è una famiglia numerosa. Nata dall’unione tra la madre Salvatora Pireddu e il padre Paolo Cantera, è cresciuta esclusivamente con la mamma, perché il padre non si è mai voluto prendere alcuna responsabilità. La madre, che aveva avuto due figli prima di conoscere il marito poi morto in guerra, ha conosciuto quindi Paolo Cantera, da cui ha avuto sei figli, tra cui la celebre soubrette, quindi le sorelle Maria, Sebastiana e Caterina e i fratelli Giuseppe e Lorenzo. Vivono quasi tutti a Roma e con loro c’è il tipico rapporto tra fratelli e sorelle.

“Io sono la più piccola ma molto protettrice nei loro confronti”, racconta Pamela Prati al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda il rapporto con i fratelli, con orgoglio ha raccontato che loro hanno un rapporto paterno nei suoi confronti, la fanno sentire protetta e al sicuro. Ma non mancano neppure le discussioni, riferendosi invece alle sorelle.

Grande Fratello vip 7, Pamela Prati ha tre sorelle: ecco come si chiamano

Può dirsi una dei protagonisti più discussi del Grande Fratello vip 7 in corso, tanto amata quanto odiata per il savoir faire e l’intramontabile aspetto da diva della tv e intanto non tutti sanno che Pamela Prati nasce in una famiglia umile e ha tre sorelle. Quest’ultime, portano il cognome originale all’anagrafe, Pireddu, ovvero Maria, Sebastiana e Caterina Pireddu, e destano curiosità rispetto ai rapporti familiari intercorrenti con la sorella diva del Grande Fratello vip 7 in corso. “Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire – rivela a in un’intervista concessa nel 2019 a Dagospia, Maria Pireddu, sulla diva Pamela Prati, sulla scia del caso del matrimonio annunciato con il fantomatico promesso sposo Mark Caltagirone, finito al centro di un’inchiesta-. Annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.

Le altre curiosità sulle sorelle di Pamela Prati

Maria Pireddu, sorella di Pamela Prati è nata in Sardegna, più precisamente a Ozieri, e mantiene un low profile sul suo privato. Ha un figlio che si chiama Claudio e in seguito al caso Mark Caltagirone, nel 2020, ha traslocato a Roma per poter stare accanto a Pamela Prati, tacciata di aver architettato un matrimonio fake per visibilità e business. Pamela Prati ha inoltre le sorelle Sebastiana e Caterina, anche se ad oggi quest’ultima non si é mai esposta sulla ex stella del Bagaglino e il loro rapporto.

“Sei sempre stata al mio fianco, insieme – scrive Pamela Prati della sorella Sebastiana, via social-, siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che voglio rimarrà sempre lo stesso”.

