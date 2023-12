Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli, chi sono figli di Fiordaliso/ Lei “Sono una lupa, mangio chi me li tocca”

CHI SONO SEABASTIANO BIANCHI E PAOLO TONOLI, SORPRESA AL GRANDE FRATELLO 2023

Dolce sorpresa per Fiordaliso, che nella puntata di oggi del Grande Fratello 2023 ritrova i figli Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli. In questi giorni così complicati per la cantante, che ha ammesso alcune difficoltà dovute alla lunga permanenza nella Casa di Cinecittà, può contare sull’energia dei figli. “Sono molto diversi“, aveva raccontato la stessa artista. Il primogenito è arrivato quando Fiordaliso aveva 15 anni. “Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente“, aveva raccontato. Ma non si è mai sentita in colpa, anzi sarebbe andata contro tutti e tutto per suo figlio. “La proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa“.

Riguardo il secondo figlio, Paolo Tonoli, in passato Fiordaliso ha raccontato che è un regista, quindi è abituato al mondo dello spettacolo, ma stando dall’altra parte. Tra i due figli Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli c’è una grande differenza, ma anche un grande amore. “A volte è il piccolo che mi fa da padre, mentre con il primo c’è un temperamento più focoso. C’è una differenza abissale ma un amore così grande che sarei pronta a lasciare anche il mio lavoro“.

SEABASTIANO BIANCHI E PAOLO TONOLI, I FIGLI DELLA “LUPA” FIORDALISO

Qualche anno fa Fiordaliso aveva fatto un bilancio della sua vita a Verissimo, raccontando alcuni momenti dolorosi del suo passato, come il rischio di perdere un figlio. “Io non ho avuto un’adolescenza, sono diventata subito mamma. Ora che i miei figli sono cresciuti, me la posso godere e faccio un po’ la cretina“. La cantante rimase incinta quando era ancora molto giovane, quindi ebbe alcuni problemi per questo con suo padre, che la mandò via di casa. Al primo figlio dedicò “Il mio angelo”, canzone con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 1985. Sebastiano Bianchi nel 2011 è diventato padre di una bambina, Rebecca Luna.

Un altro momento difficile è stato quando al quinto mese di gravidanza ha rischiato di perdere il figlio Paolo Tonoli: “Mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta. Sono andata contro il mondo per i miei figli. Perciò mi definisco lupa, se tocchi i miei figli ti mangio“.











