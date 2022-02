SEBASTIANO E ANNALISA, AMORE OSTACOLATO DALLA FAMIGLIA/ Lei chiude a C’è posta per te

Non è facile per Annalisa tornare sui suoi passi. La ragazza a C’è posta per te lamenta non tanto il comportamento della sua famiglia ma la mancanza di polso da parte sua in alcune decisioni e comportamenti. Lui, al contempo, dice di averla presa ora questa posizione, lasciando casa dei genitori “ma in primis per me, perché si sono comportati male con me prima che con te”. Annalisa tentenna, piange anche per Sebastiano, ammettendo di amarlo ancora e che “non lo trovo come lui”; eppure questo non basta per farle cambiare idea. Nonostante le parole di lui e di Maria De Filippi, Annalisa decide di chiudere la busta e va via in lacrime. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'E' POSTA PER TE 2022/ Storie, diretta: Annalisa chiude! Sebastiano... (7a puntata)

Sebastiano e Annalisa, un amore ostacolato dalla famiglia di lui

Nel corso della puntata di C’è posta per te del 26 febbraio si parla anche di un amore interrotto. È quello di Sebastiano e Annalisa che si sono lasciati non a causa di un tradimento, bensì a causa dell’atteggiamento della sua famiglia e della sua ex compagna che hanno trattato la donna non come la sua fidanzata, bensì come un’estranea. Ma non è tutto: la sorella di lui, con la complicità della sua ex, hanno messo in giro la voce che Annalisa sia una rovina famiglie.

Lui, d’altronde, dalla sua ex Lucia ha avuto anche un figlio, altro motivo del malumore familiare verso questa nuova compagna. La donna, esausta, ha deciso di lasciarlo, nonostante la sua proposta di matrimonio. Lui racconta di aver litigato con tutti a causa di quanto accaduto con Annalisa.

Sebastiano vuole fare pace con Annalisa: a C’è posta per te anche i genitori di lei

Sebastiano vuole fare pace con Annalisa e ha perciò deciso di invitare a C’è posta per te anche i suoi genitori. Un misto di imbarazzo ed emozione sui volti dei tre quando scoprono che dall’altra parte della busta c’è Sebastiano che, in primis, si rivolge proprio ad Annalisa con queste parole: “Amore, per due anni mi hai sempre detto che non facevo abbastanza per te e mettevo altre persone prima di te. Questo è il più grande passo che potevo fare per te, per farti capire quanto ti amo. Io la mia scelta l’ho fatta: ho scelto di stare con te.” Infine chiede ai genitori di non far pagare a lui le colpe di altri, “perché io amo Annalisa davvero tanto”.

