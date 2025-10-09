Sebastiano e Cinzia, discussione a Uomini e Donne. E Gabriele Malgeri, ex amico di lui, racconta: "In estate ha visto tante donne e..."

Il gossip continua a impazzare in casa Uomini e Donne. Ospite di “Casa Lollo”, Gabriele Malgeri ha raccontato qualcosa in più su Sebastiano e Cinzia, protagonisti del format di Maria De Filippi e di una discussione in studio solo qualche giorno fa. I due protagonisti, infatti, hanno offerto spettacolo. Gabriele, nel format di gossip, ha raccontato come sono andate le cose quest’estate: “Io conosco Sebastiano, ci confidiamo e ci frequentiamo anche fuori, finito il programma, come mostrato anche sui social. Da fine maggio, in concomitanza con l’arrivo in Sicilia, alle Eolie, di Denis e Margherita, facciamo una reunion di due giorni. Da lì comincia una frequentazione settimanale con Sebastiano, che veniva a Milazzo ogni fine settimana, ospitato anche da me”.

Sebastiano e Cinzia, discussione a Uomini e Donne. Gabriele: “Lui ha visto altre donne”

Dopo aver stretto un rapporto di amicizia, Sebastiano e Gabriele si sono frequentati per diverso tempo in estate, fino ad agosto. “Ad agosto lo perdo, non so perché. Lui in quelle settimane viene molto apprezzato a Milazzo, essendo un bell’uomo. Ci sono state delle frequentazioni. Questa cosa è andata avanti. Io ritengo fuori luogo che sia tornato nel programma, anche perché da come so lui quest’estate si è sentito proprio con Cinzia, che anche io ho salutato al telefono” ha spiegato Gabriele Malgeri.

E ancora, a “Casa Lollo”, ha aggiunto: “Io penso che il suo attacco nei confronti di Cinzia sia per rilanciarsi nel programma. Ha cavalcato l’onda. Lui andava nei locali che gli avevo fatto conoscere io e lo riconoscevano”. Sebastiano, dunque, avrebbe continuato a frequentare Milazzo, come spiegato da Gabriele: “Me lo hanno segnalato diverse persone, anche se non ci sentiamo più da agosto”. Dunque, per questa ragione Gabriele non avrebbe ben compreso il comportamento di Sebastiano, che ha accusato Cinzia di essere tornata a Uomini e Donne senza avvisarlo, quando lui in primis avrebbe frequentato altre donne.