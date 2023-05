Sebastiano e Paolino, figli Fiordaliso/ Due gravidanze difficili: “Una a 15 anni, l’altra rischiai grosso”

Fiordaliso cacciata di casa a quindici anni: “Ero incinta e mio padre mi mandò di via”

Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli sono i figli della celebre cantante Marina Fiordaliso. L’artista ha avuto il primo figlio da giovanissima e per questo motivo ha vissuto un’adolescenza alquanto turbolenta e complessa. “Non l’ho avuta“, ha sintetizzato la cantante. “Perché sono diventata subito mamma. Ho scoperto di essere incinta quando avevo 15 anni e mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri”.

“Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava”, il suo racconto choc nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il figlio Sebastiano è nato nel 1972 e a lui Fiordaliso ha dedicato il brano “Il mio angelo”. Diciassette anni dopo ecco l’arrivo del secondo figlio Paolo Alberto Tonoli, detto “Paolino”.

Fiordaliso e quel brutto spavento durante la seconda gravidanza: “Rischiai di perdere il bambino”

Anche la nascita del secondogenito non è stata semplice per Fiordaliso. Infatti, durante la gravidanza, la cantante ha rischiato di perderlo per via di alcuni complicazioni. “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta”, ha raccontato commossa la cantante nell’intervista a Verissimo.

Fiordaliso ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per crescere Sebastiano e Paolino, ma grazie all’aiuto della sua famiglia ha superato brillantemente i periodi difficili, tra cui la separazione dai padri. “Sono andata contro il mondo per i miei figli. Perciò mi definisco lupa, se tocchi i miei figli ti mangio”, ha raccontato la cantante. In passato, non a caso, Fiordaliso ha realizzato un brano dal titolo “La lupa”. Per via della differenza di età, inevitabilmente, Marina ha instaurato un rapporto diverso con Sebastiano e Paolino, ma c’è una cosa che li accomuna: l’amore smisurato che sente nei loro riguardi. “Sono molto diversi ma sarei pronta a lasciare anche il mio lavoro per i miei figli”, ha assicurato Fiordaliso.

