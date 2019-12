Sebastiano Esposito, primo gol in Serie A/ Video Inter, 17enne piange dalla gioia

Una serata da sogno per Sebastiano Esposito. L’attaccante 17enne è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Genoa: primo gol in Serie A e prestazione di altissimo livello alla prima da titolare in stagione, cogliendo la pesante eredità di Lautaro Martinez. Il talento cresciuto nel settore giovanile del Biscione è entrato nel cuore dei tifosi, che hanno intonato il suo nome prima e dopo il gol. Intervistato da Sky Sport nel post-partita, Esposito ha voluto dedicare il gol alla madre e si è lasciato andare alle lacrime per l’emozione. «Mi sono commosso, ringrazio la società e tutti quelli che mi sono stati vicino. Non devo negare che questa notte non ho dormito: tutta la notte ho pensato a questa serata e non potevo sognarne una migliore. Ringrazio il mister, spero di continuare così».

SEBASTIANO ESPOSITO, IL VIDEO DEL PRIMO GOL IN SERIE A

«Tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando, sto raccogliendo i frutti che ho seminato: penso che nella vita non bisogna mai mollare, c’è ancora tanto da lavorare», ha aggiunto Sebastiano Esposito, che ha voluto ringraziare Romelu Lukaku: «E’ una persona fantastica, devo ringraziarlo perché mi ha lasciato il rigore. Mi ha detto “vai convinto sulla palla e fai gol”». Felice anche Antonio Conte: «Da questa estate è cresciuto in maniera importante, io l’avevo detto in tempi non sospetti che non avrei avuto paura di farlo giocare fin dal primo minuto. Si è guadagnato questa opportunità. Ha un avvenire importante, so che a livello familiare ci sarà un grande aiuto per mantenerlo sul giusto binario». Infine, il messaggio del presidente Steven Zhang: «Con lavoro duro e coraggio, una bella storia può nascere per un giovane».





