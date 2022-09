Sebastiano Lombardi, ex marito Elenoire Casalegno/ Gli ex: Sgarbi, Pedrini e…

Sebastiano Lombardi, ex marito di Elenoire Casalegno

Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, è l’ex marito di Elenoire Casalegno. Tra loro l’amore era esploso nel 2012 e due anni dopo erano convolati a nozze. Ma dopo tre anni il matrimonio è giunto al capolinea: nel 2014 la Casalegno ha pubblicato su Instagram un post in cui annunciava il divorzio. “Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore. Ho amato moltissimo mio marito al punto di volerlo sposare”, ha raccontato la showgirl a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, ha poi spiegato i motivi che hanno portato alla separazione: “Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”. La crisi, già vociferata ai tempi della partecipazione della Casalegno al Grande Fratello Vip, si è concretizzata una volta uscita dalla Casa.

Gli ex fidanzati di Elenoire Casalegno

Prima del matrimonio con Sebastiano Lombardi, Elenorie Casalegno ha avuto storie d’amore con personaggi famosi dello spettacolo. Nel 1996 ha avuto una relazione con il critico d’arte e opinionista Vittorio Sgarbi, durata quattro mesi. Successivamente si è legata a Dj Ringo, pseudonimo di Rocco Maurizio Anaclerio, da cui ha avuto la figlia Swami, nata il 22 novembre 1999. I due sono rimasti in ottimi rapporti e hanno cresciuto insieme la figlia, oggi 22enne. Ha poi vissuto una storia d’amore lunga e travolgente con Omar Pedrini, cantante ex leader dei Timoria, durata 7 anni. Nel 2016 Elenoire Casalegno ha rivelato di avere avuto una liason on Daniele Bossari: “Abbiamo avuto una storia 16 anni fa”, ha svelato al settimanale Chi. Infine, un flirt con il chirurgo Matteo Malacco.

