Sebastiano Massaccesi, psicologo e modello ex bullizzato/ “Uno schiaffo di papà…”

Sebastiano Massaccesi è un modello, psicologo e spogliarellista che è stato vittima di bullismo: oggi ha raccontato la sua storia negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. “Porto i capelli lunghi perchè li avevano anche mamma e papà, sono stati un motivo di vanto ma anche di condanna. Questi capelli fondamentalmente erano presi di mira dai ragazzi a scuola. Ero quello un po’ diverso, introverso e questi capelli lunghi non avevano un bell’impatto a chi aveva il capello corto. Mi prendevano in giro, spinte, capelli in bocca, poi sono diventate vere e proprie persecuzioni: mi aspettavano sotto casa e me ne davano così tante che non me le ricordo nemmeno”. Sebastiano Massacesi ha aggiunto: “I bulli erano del gruppo mio e quindi oltre a bullizzarmi mi chiamavano, io avevo necessità di uscire con loro se no ero solo. Mia mamma quindi non se ne accorgeva: tornavo a casa con i lividi ma dicevo che era un po’ colpa mia. Capivo che quei capelli erano sintomo di diversità quindi mi giustificavo e uscivo con i bulli”.

Ad un certo punto Sebastiano Massacesi ha deciso di cambiare vita: “Avevo 12/13 anni, volevo fare una sorpresa ai miei genitori, quindi presi il rasoio elettrico e mi rasai completamente a zero. Ero così contento ed orgoglioso e lo feci come un regalo. Misi una cuffia, aspettai mio padre che tornava da lavoro e gli feci la sorpresa. Mio padre non mi aveva mai picchiato prima ma mi diede un ceffone che mi fece girare tre volte”. Poi al liceo è cambiato tutto: “Da quello schiaffo mio padre mi disse che quel male fisico che mi aveva dato non sarebbe mai stato come il male che mi sarei potuto fare me stesso. Al liceo poi sono arrivate le prime cotte, cominciai ad approcciarmi alle prime amicizie e ad avvicinarmi alla musica che è stata per me una vera e propria salvezza”.

SEBASTIANO MASSACCESI: “QUANDO HO RIVISTO IL BULLO…”

Sebastiano Massaccesi ha scoperto anche un’altra vocazione, la psicologia: “Si è quello che mi ha salvato la vita. Io sono stato il mio primo paziente: mi son reso conto che da piccolo avevo bisogno di uno psicologo che non ho avuto. Io avevo tenuto i genitori sempre fuori per paura di deluderli”. Ora Sebastiano Massacesi è uno psicologo di professione: “Ho capito cosa mi è successo? Non mi sentivo all’altezza, non mi meritavo di avere una determinata cosa. Tendevo sempre a minimizzare e a giustificare, non dicevo mai ‘grazie’ ad un complimento”.

Ma i suoi bulli li ha più incontrati? “Ne ho incontrato uno, ero al mare, mi riconobbe subito ma io ci mesi un po’. Me lo ricordavo enorme, invece era rimasto come era ai suoi tempi, uno e 60”. Sebastiano fa anche lo spogliarellista: “Posso farlo anche mentre faccio lo psicologo ma penso che ad una certa dovrò fermarmi perchè il fisico mi abbandonerà”.











