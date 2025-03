Tutto su Sebastiano Mignosa, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Sebastiano Mignosa è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. In realtà, non è un nuovo cavaliere perché in passato ha già partecipato al programma dal quale era anche uscito con una dama, Denise Pantano con cui, poi, la storia è finita poco dopo. Il cinquantenne, a distanza di anni, ancora single, ha deciso di rimettersi in gioco e tornare nel parterre del trono over sperando di poter trovare nuovamente l’amore e di costruire una storia importante. L’aspetto fisico prestante del cavaliere non è passato inosservato e tra le dame, Sabrina ha espresso la volontà di uscire con lui.

Chiusa la frequentazione con Giuseppe, Sabrina ha visto in Sebastiano il cavaliere fiusto per voltare pagina e aprire un nuovo capitolo della sua vita. Il primo appuntamento tra i due è andato bene, ma il cavaliere non ha intenzione di concederle l’esclusiva, almeno per il momento.

Sebastiano Mignosa tra Sabrina e Gloria Nicoletti

Non solo Sabrina nella vita di Sebastiano Mignosa che ha deciso di uscire anche con Gloria Nicoletti. Quest’ultima, infatti, chiusa la conoscenza con Damiano Foti, ha deciso di uscire con Sebastiano con cui sembra sia già nato un bel feeling.

“Ho trascorso qualche ora con gloria in maniera molto allegra. Ci siamo raccontati delle nostre vite”, racconta Sebastiano. “Noin c’è stato nulla tra di voi?”, chiede Maria De Filippi. “Qualche contatto fisico con le mani e due baci al collo ma non il vero bacio”, spiega Gloria. Con Sabrina, invece, ci sono stati dei baci a stampo. “Ci siamo baciati sulla guancia, non c’è stato alcun bacio a stampo”, puntualizza la dama. “Io ricordo di averti baciato a stampo”, replica, invece, Sebastiano. Nonostante la piccola incomprensione, Sebastiano e Sabrina decidono comunque di portare avanti la conoscenza.

