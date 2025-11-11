Problemi di intimità tra Sebastiano Mignosa e Magda: in studio, Maria De Filippi e la dama Annamaria gelano il cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Momento particolare nella puntata di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025 quando, al centro dello studio, si accomodano Sebastiano Mignosa e Magda. Maria De Filippi chiede come stia andando la frequentazione e, se da un lato, la dama non nasconde di essere molto presa nonostante dubbi e paure legati alla differenza d’età essendo più grande di qualche anno di Sebastiano, il cavaliere ammette di avere qualche problema d’intimità con Magda. “Momenti di intimità, dove non mi trovo al 100%. Può essere che è perché non ci conosciamo da tanto tempo, ma non mi era mai successo”, ha detto Sebastiano che ha poi sottolineato che in Magda non c’è nulla di sbagliato.

Da parte di Sebastiano, dunque, pare non ci sia attrazione fisica nei confronti di Magda che, in studio, fa intuire di non aver mai compreso la presenza di tali problemi. Gianni Sperti e Tina Cipollari chiedono di capirne di più ma Maria De Filippi, per evitare che la situazione, degeneri, dice: “Lui ha delle aspettative importanti… in quei momenti… Non so e non voglio neanche sapere!”.

Sebastiano Mignosa e Magda: la dama chiude a Uomini e Donne

Il confronto tra Sebastiano Mignosa e Magda porta Maria De Filippi a chiedersi se il cavaliere sia totalmente sincero con Magda o se la stia prendendo in giro. Il cavaliere spiega che non vorrebbe fare del male a Magda che, poi, lascia lo studio dopo l’arrivo di una nuova dama per il cavaliere. Sebastiano decide di far restare la dama e di ballare con lei ma quando Tina Cipollari gli fa notare che Magda è uscita dallo studio, torna sui propri passi chiedendo di poter raggiungere la dama. “Dopo che Tina te l’ha fatto notare…”, gli fa notare Maria.

A difendere Magda puntando il dito contro Sebastiano è Annamaria, una dama del parterre che non nasconde di essere totalmente infastidita dall’atteggiamento del cavaliere. “Ma quali esigenze hai? Perché far sentire una donna così piccola! Ma chi sei? Rocco Siffredi?!”, le parole della dama. “La cosa importante è che Magda abbia capito”, conclude Maria.