Sebastiano Mignosa torna a Uomini e Donne e svela la verità sul rapporto con Cinzia Paolini: lei, poi, litiga con Tina Cipollari.

Ancora un ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne nel corso della registrazione di oggi, lunedì 1 settembre 2025. Nel corso dell’estate, Cinzia Paolini ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione spiegando di essere stata delusa da Sebastiano Mignosa. Dopo il ritorno in studio della dama che, in studio, si è anche confrontata con Antonio svelando le motivazioni che non hanno permesso alla storia di funzionare, nella registrazione dell’1 settembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è tornato anche Sebastiano Mignosa.

Il cavaliere che ha concluso la scorsa stagione da single si è così confrontato con Cinzia raccontando la sua versione dei fatti su quanto accaduto tra loro nel corso dell’estate. Un racconto, quello di Sebastiano che ha scatenato la reazione di Cinzia.

Anticipazioni Uomini e Donne: cos’è successo tra Cinzia e Sebastiano Mignosa

Sebastiano Mignosa, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne ha raccontato che, nel corso dell’estate, ha ricevuto in piena notte una telefonata da parte di Cinzia. La dama, tuttavia, gli avrebbe spiegato di aver sbagliato numero ma tanto sarebbe bastato per cominciare a sentirsi. Sebastiano ha così raccontato che i due si sono anche visti e hanno avuto intimità mentre Cinzia non ha raccontato nulla alla redazione negando anche un bacio.

Cinzia, così, spiega che la redazione non ha chiesto nulla e che lei si è dimenticata di raccontare quel dettaglio. Le sue parole, però, non convincono nessuno e in studio scoppia la lite con Tina Cipollari che accusa la dama di essere falsa non avendo detto nulla. Cinzia, poi, ha ballato con un cavaliere napoletano con cui ha cominciato una frequentazione.