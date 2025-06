Sebastiano Mignosa, la prima esperienza a Uomini e Donne

Sebastiano Mignosa è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne ed è tornato nel parterre dopo una prima esperienza sicuro di poter ritrovare l’amore esattamente come accaduto durante la prima esperienza. Sebastiano, infatti, ha già partecipato al trono over e, in quell’occasione, è uscito dal programma con una compagna con cui ha vissuto una relazione durata anni. Conclusa la storia ed essendo ancora single, Sebastiano ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel programma di Maria De Filippi dove ha trovato il posto giusto per poter tornare l’amore come ha spiegato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lollo Magazine.

“Nel 2018/2019 sono uscito con una donna con la quale ho avuto una relazione lunga sette anni. Questo dimostra che in un contesto come quello di Uomini e Donne è possibile trovare un amore duraturo. Per questo ho deciso di tornare: voglio crederci ancora”, ha detto il cavaliere.

Sebastiano Mignosa e il ritorno a Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista rilasciata a Lollo Magazine, Sebastiano Mignosa ha ripercorso quella che è stata la sua esperienza nella stagione di Uomini e Donne che si è da poco conclusa. Tra le dame con cui è uscito spunta anche Sabrina Zago e, a tal proposito, il cavaliere ha detto: “Non sapevo dei suoi precedenti e, sinceramente, non sono il tipo che va a guardare il passato di chi ho davanti. Io valuto le persone da quello che mi trasmettono dal mio giorno 1″.

Attualmente single, Sebastiano è pronto a godersi l’estate, ma cosa farà a settembre: tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne? “Credo nel format, la mia esperienza lo dimostra. Se mi inviteranno a tornare a settembre, accetterò con piacere”, è stata la risposta del cavaliere.