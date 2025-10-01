Sebastiano Mignosa, tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne, protagonista di una segnalazione.

Sebastiano Mignosa, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è tornato ufficialmente nel programma nel corso della puntata del 30 settembre 2025. Il cavaliere siciliano ha chiesto alla redazione di poter intervenire per un confronto con Cinzia Paolini da cui si è sentito preso in giro. In studio, infatti, ha raccontato di aver avuto un flirt estivo con Cinzia pensando, però, che si potesse trasformare in qualcosa di più profondo, salvo ritrovare poi la dama in trasmissione.

Agnese De Pasquale, dura accusa a Federico Mastrostefano a Uomini e Donne/ Scintille in studio

Una rivelazione che ha scatenato la dura reazione dello studio, in primis di Gianni Sperti e Tina Cipollari nei confronti di Cinzia ma ha dato il via ad alcune segnalazioni sullo stesso Sebastiano. Subito dopo la messa in onda della puntata, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e pubblicato alcune segnalazioni riguardandi Sebastiano che avrebbe una frequentazione fuori dal programma.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa fanno dopo Uomini e donne e la rottura/ Indiscrezione clamorosa

La segnalazione su Sebastiano Mignosa: frequentazione fuori da Uomini e Donne?

Secondo una prima segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni, Sebastiano Mignosa sarebbe stato visto in compagnia di una collega a Milazzo. L’esperto di gossip, poi, pubblica un’altra segnalazione secondo cui Sebastiano sarebbe stato visto “in compagnia di altre ragazze tra Milazzo e Messina”. “E’ nel programma e si sta vedendo con una fuori!!!” – commenta Lorenzo Pugnaloni che poi aggiunge – “Me ne stanno arrivando parecchie che confermerebbero questa cosa”.

Chi è Rocco, cavaliere del trono over/ Dall'alta moda a Uomini e Donne: Tina indaga sui guadagni

Segnalazioni di cui Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne potrebbero di parlare nelle prossime puntate del dating show di canale 5. Sebastiano, infatti, dopo il confronto con Cinzia Paolini con cui è tutto finito, ha deciso di restare nuovamente nel parterre per provare a cercare ancora l’amore. Le segnalazioni, tuttavia, potrebbero mettere subito fine alla sua nuova avventura nel programma qualora dovessero essere confermate dalle stesse signore con cui sarebbe stato visto in compagnia.