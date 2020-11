Sebastiano Pigazzi, nipote Bud Spencer/ “Gabriele Muccino? Quel fallimento…”

Sebastiano Pigazzi Pedersoli, 24 anni, è il nipote di Bud Spencer, Sua mamma Diamante è infatti la figlia minore di Carlo Pedersoli. Nato e cresciuto in America, ma “a casa si parlava in italiano. Anzi, direi romano”, ha rivelato in un’intervista al Giorno. Il giovane attore confessa che non è stato il nonno a spingerlo a fare l’attore: “Lui, in realtà, non si sentiva neanche attore. Però raccontava store meravigliose legate ai suoi viaggi. E mi incantano quelle”. Secondo la zia Cristiana però assomiglia molto a nonno Carlo, “ma dentro, lui è tormentato”. A convincerlo a diventare attore è stato invece Gabriele Muccino, che lo ha rifiutato per una parte in un suo film: “Quel fallimento è stata la spinta per continuare”.

Sebastiano Pigazzi Pedersoli: il successo con Luca Guadagnino

Il successo è arrivato con We Are Who We Are, la mini serie di Luca Guadagnino andata in onda su Sky Atlantic. Nella serie, che racconta la vite di due adolescenti americani che vivono in una base militare a Chioggia, Sebastiano Pigazzi interpreta Enrico, un diciottenne veneto che ha un debole per Britney (interpretata dalla figlia di Martin Scorsese, Francesca). Sulle pagine del Giorno, il nipote di Bud Spencer racconta l’incontro con il regista italiano: “L’ho incontrato in aeroporto. In realtà avevo già spedito alla sua produzione un mio video di presentazione. Ma probabilmente non lo aveva nemmeno mai visto. In aeroporto ci siamo guardati. Ho avuto un lampo di coraggio, gli ho parlato. Qualche tempo dopo, la produzione mi ha chiamato”. Per il suo futuro, il giovane Sebastiano ha le idee chiare: “Vorrei fare tanti personaggi diversi, uscire ogni volta da me stesso. Vorrei lavorare a Hollywood con continuità”.



