Sebastiano Somma/ “Abbiamo bisogno di produrre arte e bellezza” (C’è tempo per)

Sebastiano Somma ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi trasmesso nella mattina di Rai1. L’attore napoletano è pronto a raccontare la sua ripartenza dopo l’emergenza sanitaria Coronavirus che ha costretto tutti noi ad una quarantena forzata nelle proprie abitazioni per evitare la diffusione del virus Covid-19. Ma come è stata la quarantena di Somma? Intervistato da Canale Dieci ha raccontato: “in queste giornate i permanenza forzata cerco di sfruttare il tempo per approfondire nuovi percorsi, anche con il lavoro, visto che la nostra attività sarà sicuramente l’ultima a ripartire. Sto lavorando per cercare nuove idee, nuovi percorsi teatrali perchè abbiamo bisogno di emozionarvi e riportarvi nei luoghi dove si produce arte e bellezza”. Durante la quarantena però ha sentito tantissimo la mancanza di Ostia, frazione litoranea del comune di Roma Capitale, dove solitamente trascorre le vacanze. “Devo dire che quest’anno Ostia mi è mancata particolarmente – ha dichiarato l’attore – Non sono riuscito a venire neanche la scorsa estate perchè ero impegnato nelle riprese di “Come una madre”, la fiction che è andata in onda su RAI 1. Speravo di recuperare tra la Pasquetta e il primo maggio, ma bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Stare in casa, mantenerci bene in salute, credo sia la cosa più importante”.

Sebastiano Somma, l’attore di Come mia madre: “questa volta avevo bisogno di…”

Nella cittadina di Ostia, infatti, Sebastiano Somma ha diversi amici come lui stesso ha raccontato: “uno su tutti è Massimo Vanni, un carissimo amico nonchè ottimo attore. Ve lo ricorderete senz’altro, era il Gargiulo nella bellissima cinematografia di Tomas Milian. E poi i proprietari di Zero Regole e una persona che mi sta molto a cuore che si chiama Alessandro Corazzi che è un tecnico che voi dovreste conoscere molto bene, ma anche un ottimo drammaturgo e attore. Collaboriamo assieme per il teatro patologico… è una persona di grande spessore”. Intanto, quarantena a parte, l’attore napoletano si gode il grande successo di “Come una madre”, la fiction di Raiuno con protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Sul set l’attore ha interpretato il ruolo di Massimo Sforza, il cattivo della serie. Un ruolo che ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “sono Massimo Sforza, un agente dei servizi segreti con parecchi lati oscuri, ma il mio personaggio non è completamente corrotto, anzi si tratta di una figura molto interessante proprio perché in lui convivono tanti aspetti contrastanti”. Un ruolo completamente differente per l’attore napoletano che ha raccontato: “mi sono confrontato con il regista Andrea Porporati. Questa volta avevo bisogno di essere equilibrato e credibile, di mostrare anche il lato umano e sensibile di Massimo Sforza. E Porporati ha fatto riferimento a un grande attore del passato, Robert Mitchum, e a quel genere di film noir interpretati da figure con tante sfaccettature. E io sono stato molto felice perché per un attore è sempre affascinante sperimentare nuovi ruoli”.



