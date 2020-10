Sebastiano Somma/ “Mia sorella Maddalena era il mio faro. È morta a 52 anni”

Sebastiano Somma è uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, nell’appuntamento del 1 ottobre. L’attore ripercorre la sua carriera, partendo dagli esordi: “Ho iniziato un po’ tardi con i fotoromanzi e, ancora prima, con il teatro napoletano. – e aggiunge – Io sono nato a Castellammare di Stabia, sono cresciuto a Napoli e lì ho iniziato a fare teatro. L’attore in scena deve conservare una grande follia e una sana razionalità.” Una carriera costellata di esperienze importanti e successi quella di Sebastiano Somma, che ammette di avere a casa una fan d’eccezione: la sua mamma Peppa, che ha 94 anni. “Mia mamma Peppa è ancora tosta e carica. Lei è stata la mia prima fan, sono l’ultimo dei tre figli molto amati e coccolati dalla mamma. Ha sempre tifato perché facessi questo mestiere“, racconta l’attore.

Sebastiano Somma ricorda la sorella Maddalena: “Era la mia prima fan”

Mamma Peppa non è però l’unica grande fan che ha tifato per lui sin dall’inizio. Sebastiano Somma ricorda allora sua sorella Maddalena: “anche mia sorella che purtroppo non c’è più. Mia sorella era quella a cui telefonavo ogni volta. – racconta l’attore – Il distacco da lei è stato un crollo psicologico terribile, lei era la maggiore e un vero riferimento per me, il mio faro e la forza della mia famiglia. È andata via a 52 anni Maddalena, poi sono stato io un riferimento per i suoi figli”. Stuzzicato poi da Gigliola Cinquetti in studio, l’attore ricorda un episodio particolare: “Abbiamo condotto insieme Miss Italia nel mondo dal Brasile. Sono uscito dall’albergo e la polizia mi ha messo spalle al muro, mi ha trattato in modo violento, credendo fossi quasi un terrorista.”



