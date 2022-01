Sebastiano Visintin “chat in codice tra Liliana e Claudio”/ “Indotta al suicidio”

Nei giorni scorsi, ai microfoni de La vita in diretta Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich aveva manifestato il timore di essere arrestato. Raggiunto nuovamente dalla trasmissione di Rai1 però, l’uomo ha precisato: “Era una battuta, ora non ho più paura, assolutamente. Non posso aver fatto del male a Lilly”. L’uomo ha parlato anche della storia legata all’amico Claudio: “Penso che Lilly sia andata da questo signore perché magari un certo affetto ce l’aveva perché sono stati insieme. Evidentemente questo signore è andato oltre a certe cose e ad un certo punto penso che Lilly si sia resa conto di essere entrata in un mondo che non voleva, in qualcosa che non voleva”. Per questo, ha aggiunto, “quella mattina era sconvolta”, pur non riuscendo a spiegarsi minimamente cosa possa essere successo in lei. Secondo Sebastiano, Liliana si sarebbe resa conto di qualcosa che probabilmente non voleva e che “non riusciva più a gestire”.

Sebastiano Visintin, parla il marito di Liliana Resinovich: dito contro Claudio

Sebastiano Visintin ha poi mostrato le chat tra la moglie Liliana Resinovich e l’amico Claudio, a suo dire “in codice”. “Io dico, ma due persone di una certa età perché si mandano dei messaggi in codice? Perchè è tutto nascosto, tutto segreto, tutto così? Io l’ho vista da almeno 4 mesi che Lilly non è più lei”, ha proseguito l’uomo. Come raccontato ai microfoni del programma di Rai1, in tanti gli avrebbero fatto notare come lei lo volesse lasciare per stare con un altro, sottolineando “ma non c’è paragone!”.

E rivolgendosi al signor Claudio ha aggiunto: “Dico a questo signore di dire la verità! Io voglio sapere perché lui è entrato nella nostra vita. Cosa è successo a Lilly dentro di lei psicologicamente? Sono ferito, è tremendo, non lo auguro a nessuno. Non ho più passato, né presente e futuro”. A suo dire, Claudio non avrebbe fatto del male a Liliana ma “ha indotto Lilly a fare qualcosa. Forse a togliersi la vita”.

I dubbi di Roberta Bruzzone

Il marito di Liliana crederebbe più all’ipotesi del suicidio rispetto a quella dell’omicidio: “Perchè è andata via di casa sconvolta!”, ha esclamato ai microfoni dell’inviata de La vita in diretta. Anche gli amici gli avevano fatto da tempo notare che Lilly era “strana, diversa”. “Era pensierosa, triste e non parlava”, ha riferito, “Parlava poco anche con me”. Nonostante questo non le avrebbe mai chiesto il motivo di questo suo cambiamento: “Non ho voluto andare a scavare in profondità nel suo animo”.

Parlando della moglie ha ammesso: “E’ praticamente la mia vita. Devo ritornare in me stesso, ho bisogno di sapere la verità”, ha concluso. Roberta Bruzzone, ospite in studio, ha sottolineato un passaggio molto inquietante dell’intervista: “Lui dice ‘è uscita di casa sconvolta’, e lui come fa a saperlo? Visto che è uscito di casa prima di lei? Ed aveva anche detto che quella mattina era tranquilla e beata”.



