Chi è Sebastiano Visintin, a Verissimo il marito di Liliana Resinovich indagato per omicidio: dalla prima moglie al dolore per la figlia morta

SEBASTIANO VISINTIN A VERISSIMO DOPO LE ULTIME NOVITÀ

Sebastiano Visintin torna a parlare della moglie Liliana Resinovich, ma stavolta sceglie le telecamere di Verissimo per raccontare la sua verità, visto che è l’unico indagato per la morte della 63enne.

Dopo una breve pausa, nella quale è rimasto in silenzio nella speranza forse che i riflettori sulla vicenda si abbassassero, il vedovo è tornato a far sentire la sua voce, come nel caso delle recenti interviste, a partire da quella di Quarto Grado.

Chiarimenti e prese di posizione che sono indispensabili per Visintin, anche alla luce della piega che ha preso l’indagine della Procura di Trieste, che lo accusa dell’omicidio della moglie, dopo che inizialmente era stata seguita la pista del suicidio.

L’INCONTRO CON DAVIDE BARZAN, L’USCITA DI SCENA DI GAROFANO

Nelle ultime ore, però, ha fatto discutere un incontro particolare, quello con Davide Barzan, in un incrocio di due vicende di cronaca nera. Il noto criminalista ha lavorato prima con Louis Dassilva e poi con Manuela Bianchi nel caso relativo all’omicidio di Pierina Paganelli. A rivelare il retroscena è stato “Chi l’ha visto?“, che ha mostrato le immagini dell’incontro avvenuto a Riccione.

Non è chiaro se Visintin abbia deciso di affidarsi al consulente, di sicuro non fa più parte del suo team l’ex generale del Ris Luciano Garofano, che ha deciso di fare un passo indietro. Non sono chiare le cause della decisione, ma i legali di Visintin al Piccolo hanno rinnovato la stima nei confronti dell’ex comandante dei Ris a livello professionale e umano: “Comprendiamo le ragioni della sua scelta, che per altro sono estranee al nostro caso“.

CHI È SEBASTIANO VISINTIN, UNA VITA FAMILIARE COMPLESSA

Prima della morte della moglie Liliana Resinovich, la vita di Sebastiano Visintin era già segnata da eventi personali e familiari che lo hanno messo a dura prova. L’ex fotografo professionista, che per anni ha lavorato nel mondo della fotografia, ha coltivato diverse passioni nella sua vita, tra cui la mountain bike e la lavorazione dei coltelli.

La sua vita familiare è complessa: dal suo primo matrimonio sono nati due figli, ha divorziato e poi ha ritrovato l’amore con Liliana Resinovich. La figlia, però, è morta all’età di 29 anni, nel 2010, invece con il figlio i rapporti sono stati complessi.

Visintin ha sempre respinto sospetti e accuse, sostenendo di essere innocente e di non essere coinvolto nella morte della moglie, rivendicando di essere stato un marito affettuoso e di non aver mai avuto problemi con Lilly. La sua posizione nel caso della morte di Liliana Resinovich resta però al centro delle indagini, e il caso continua a suscitare interesse e discussione.