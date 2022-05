Sebastiano Visintin: “Claudio Sterpin mi ha ferito”/ “Nessun rispetto per sua moglie”

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Storie Italiane”, andata in onda su Rai Uno nella mattinata di oggi, martedì 3 maggio 2022. L’uomo si è detto molto scosso dopo il confronto avvenuto ieri con Claudio Sterpin di fronte alle telecamere: “Non ho dormito tutta la notte. Le parole di Claudio mi hanno ferito e hanno ferito la memoria di Liliana. Mi ricordo che quando ero piccolo stavo con la nonna, con mia sorella, con mia zia e mi dicevano di stare attento all’orco… Claudio ha ferito Liliana in qualche modo, nel senso che, secondo me, lei non voleva quello che voleva lui”.

Samantha Migliore, il marito Antonio: "Vado in Germania"/ "Lavorerò là per i ragazzi"

SEBASTIANO VISINTIN: “SCONVOLTO DA CLAUDIO”

A giudizio di Sebastiano Visintin, “Liliana è andata da Claudio Sterpin per stargli vicina, per dargli una mano, per l’affetto che provava per lui come persona. A un certo punto, lei non sapeva più come uscire da questa storia… Peccato che non mi abbia informato. Sono profondamente sconvolto da quello che mi ha detto ieri Claudio, che non ha avuto rispetto nemmeno verso sua moglie deceduta”. Per quanto concerne i vicini di casa, Visintin dice di non avere mai avuto la sensazione che essi fossero a conoscenza dell’esistenza di Claudio Sterpin: “Ho saputo dopo che si conoscevano”.

LEGGI ANCHE:

Padre gli toglie cellulare e pc, 15enne si spara in testa/ Caserta: è in fin di vita"Alice Scagni agonizzante dopo le coltellate"/ Il vicino "Respirava a fatica e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA