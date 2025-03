Tra le tante figure che da anni marciano attorno alla morte di Liliana Resinovich sicuramente quelle di Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin sono tra quelle che hanno riscosso il maggior numero di attenzioni da parte della cronaca, seppur – ad oggi – nessuno dei due sia mai stato veramente iscritto nel registro degli indagati, complice il fatto che fino a poche settimane fa gli inquirenti erano certi che si trattasse di un suicidio e non – come, invece, ha dimostrato la dottoressa Cattaneo recentemente – di un omicidio: di certo c’è che sia Sebastiano Visintin, che Claudio Sterpin si sono sempre professati innocenti a chi gli chiedeva conto delle loro presunte responsabilità; continuando ad attaccarsi a vicenda ad ogni occasione utile.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Il cordino è la pistola fumante, messo solo per depistare”

Prima di arrivare ai due uomini centrali nella vita di Liliana Resinovich vale la pena ricordare che da una 30ina di anni la donna era sposata – parrebbe felicemente – con Sebastiano, continuando nel frattempo a nutrire un rapporto amicale con Claudio: quest’ultimo dal conto suo ha più volte ribadito che la donna da tempo fosse insoddisfatta della sua relazione, al punto da aver iniziato a frequentarlo in modo più intimo progettando – addirittura – di scappare con lui per dare il via ad una vera e propria relazione; tesi sempre fermamente smentita dal marito che più volte ha detto che la moglie non gli avrebbe mai dato modo di dubitare dalla sua felicità.

Liliana Resinovich/ Barzan choc: "E' passato troppo tempo, rimarrà un cold case senza soluzione..."

Chi sono Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin: i due uomini al centro della vita (e, forse, della morte) di Liliana Resinovich

Venendo dal dunque, per quanto se ne sia parlato nel corso degli anni rispondere oggi alla domanda “chi è Sebastiano Visintin” risulta abbastanza complicato: di fatto sul suo conto sappiamo che avrebbe lavorato a lungo come fotoreporter di cronaca nera per diversi giornali locali e nazionali, prima di dedicarsi all’hobby – che gli fruttava qualche soldo – dell’affilatura dei coltelli; mentre prima di Liliana risulta aver avuto un’altra moglie che gli aveva dato due figli: la prima – una ragazza – è morta nel 2010, mentre con il secondo – Piergiorgio – non sembra nutrire grandi rapporti.

Liliana Resinovich, i parenti contro il marito Sebastiano Visintin/ Sergio Resinovich: "Sospetto del marito"

D’altra parte, ben più ‘pubblica’ è la figura di Claudio Sterpin che già prima dell’omicidio di Liliana Resinovich era piuttosto noto alla cronaca sportiva: ex atleta e maratoneta dei Bersaglieri (oggi ormai 84enne ed, ovviamente, in pensione), ancora oggi detiene il record nazionale per aver percorso più di 216 km in 24 ore consecutive nel 1986 conquistandosi il titolo di ‘etiope di Trieste‘; così come è certo che fino al 2020 avesse una moglie morta proprio quell’anno e che gli avrebbe – secondo la sua versione – permesso di coronare il suo amore per Liliana, conosciuta in tenerissima età e mai persa di vista.