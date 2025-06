Sebastiano Visintin a Quarto Grado dopo l'incidente probatorio attacca Claudio Sterpin e torna a difendersi: "Liliana Resinovich? Non c'entro con scomparsa"

Sebastiano Visintin non riesce proprio ad accettare le dichiarazioni di Claudio Sterpin, come quelle sulla presunta storia d’amore che sostiene di aver avuto con Liliana Resinovich. Il marito di quest’ultima è intervenuto a Quarto Grado dopo l’interrogatorio reso dall’amico speciale di Lilly nell’ambito dell’incidente probatorio.

“Lui ha continuato sempre con la sua storia, questa storia d’amore. Ha raccontato quello che dice sempre, del viaggio, dopo un anno che era morta la moglie, che avevano deciso… tutte cose solite dette, no? Che cercava la casa per me, per non lasciarmi in braghe di tela”, ha dichiarato il vedovo.

Ma si è soffermato anche sul comportamento di Sterpin, perché ritiene stia mancando di rispetto alla memoria di Liliana Resinovich. “Le cose che dice lui non sono provate. Io non accetterò mai questa teoria che lui dice sempre, questa storia d’amore. Per me non esiste”.

Sebastiano Visintin, che è indagato dalla Procura di Trieste per l’omicidio di Liliana Resinovich, ha ammesso che non è stato facile ascoltare quelle parole. “Dentro di me c’era questo dolore di essere lì, ascoltare questa persona e non poter ribattere a tante cose che sono state dette”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO VISINTIN TORNA A DIFENDERSI

Sebastiano Visintin, ai microfoni di Quarto Grado, ha ribadito la sua serenità in relazione al proprio coinvolgimento nelle indagini. “Non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana”, ha dichiarato. Il marito di Lilly ha rivelato di aver rivolto lo sguardo verso Claudio Sterpin, che però non si è mai girato, quindi i loro sguardi non si sono mai incrociati in aula.

Per quanto riguarda il contenuto del suo hard disk e l’ipotesi che la moglie Liliana Resinovich e l’amico potessero sentirsi sotto controllo o sorvegliati, Visintin si è limitato a dire che è stato detto “qualcosa” in aula, ma “niente di particolare”, perché “è stato solo una cosa tra avvocati, domande e queste cose qua”.

In ogni caso, il vedovo di Liliana Resinovich nega che la moglie volesse lasciarlo, parlando di “falsità” sul loro matrimonio, che – secondo lui – non era in crisi, come invece sostiene Sterpin, secondo cui la donna era pronta a lasciare il marito per andare a convivere con lui.