Sebastiano Visintin racconta Liliana Resinovich/ “Io so solo che non c’è più”

Sebastiano Visintin racconta Liliana Resinovich

Durante la diretta odierna di Ore 14 in onda su Rai 2, Milo Infante ha invitato in trasmissione Sebastiano Visintin che ha voluto raccontare la sua Liliana Resinovich. Ieri, infatti, in trasmissione lo stesso spazio era stato concesso anche a Claudio Sterpin, l’uomo con cui Liliana, secondo il suo racconto, sarebbe voluta scappare, rompendo il matrimonio con Visintin.

“Come fa Claudio a dire certe cose che non sa nulla sulla nostra vita, io non lo capisco”, ha esordito Sebastiano Visintin, “cosa sa Claudio di quello che facevamo noi, di quello che facevo per vivere”. La fatidica giornata della scomparsa, Visintin ha dichiarato di aver “lasciato una Liliana serena. Aveva fatto la lavatrice, aveva steso i panni ad asciugare, ha portato fuori la spazzatura”. Sebastiano conferma poi che quella mattina “io non ho visto nulla di anomalo” in Lilly. Sempre quella mattina, inoltre, “non abbiamo assolutamente litigato”, sostiene l’uomo, “Sterpin non può dimostrare nulla”, sottolineando anche delle sue contraddizioni di ieri, che tuttavia non ha argomentato. Mentre sul telefono di Liliana Resinovich, che secondo Visintin non aveva il codice di accesso, ha affermato di non aver mai avuto la tentazione di controllare se la moglie avesse, quel giorno, un qualche appuntamento.

Sebastiano Visintin: “Cosa credo? Io so solo che Liliana non c’è più”

Continuando il suo racconto su Lilana Resinovich, Sebastiano Visintin ricorda che “i primi due per me sono stati dirompenti”, dopo la sua scomparsa. “Non ricordo niente” di quella giornata, confessa, “ho avuto difficoltà con la stessa polizia a mettere insieme quello che ho fatto quel giorno lì”. Sempre su quella giornata lì racconta, però, di non essere uscito di casa nel pomeriggio, e di aver appreso della scomparsa di Liliana solamente la sera, dalla sua amica Gabriella.

Gabriella, l’amica di Sebastiano Visintin e Liliana Resinovich quel pomeriggio ha raggiunto l’uomo a casa sua. “La vedo con gli occhi rossi”, racconta Sebastiano, “un po’ tremante, lui (il compagno di Gabriella, ndr.) era molto agitato, hanno cominciato ad agitarsi e chiedere perché non ci fosse, mi sono fatto delle domande e poi ho scoperto dopo che loro sapevano che era scomparsa”. “Io mi chiedo”, continua a raccontare, “ma se siamo amici di vecchia data, perché tu non mi dici che hai saputo da Claudio Sterpin che Liliana era scomparsa?!”.

“A me”, conclude Sebastiano Visintin, “interessa sapere se è morta, se qualcuno le ha fatto male. Aspetteremo le valutazioni della procura e andiamo avanti. Sono 10 mesi che ho perso la moglie, ho attraversato una difficoltà estrema, sono riuscito ad andare avanti con l’aiuto di amici, e ce l’ho fatta. Tutti mi hanno chiesto cosa sia successo secondo me. Io credo solo che Liliana non c’è più, che non ce l’ho più e secondo me non finirà mai questa storia”.













