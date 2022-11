Sebastiano Vitale, poliziotto rapper in arte Revman/ “Avvicino ragazzi alla legalità”

Sebastiano Vitale, poliziotto rapper in arte Revman, è stato ospite oggi negli studi de I Fatti Vostri: “Sono stato poliziotto prima di diventarlo – ha esordito l’agente – avere un padre in polizia ti trasmettere l’appartenenza alla legalità, a quel mondo che ogni giorno contrasta l’illegalità. Per me papà è sempre stato un giusto esempio, un modello. Perchè proprio la musica rap? E’ una musica di denuncia e riscatto, spesso in Italia viene interpretata in un altro modo, in Italia i trapper esaltano il mondo criminale mentre io voglio mostrare ai ragazzi un altro mondo, al servizio della giustizia”.

“La potenza comunicativa del rap – ha proseguito Sebastiano Vitale in arte Revman – cattura i giovani e questo può essere pericoloso, ma attraverso i miei brani li faccio avvicinare al mondo del rispetto reciproco, delle donne, e dei valori”. Sul suo brano inerente lo spaccio di droga nel famoso boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano: “Io spesso vado nelle scuole e chiedo ai ragazzi se sanno cosa vuol dire trap, loro non lo sanno spesso, e significa Trappola. Ho chiamato questo brano Rogoredo Trap per dare indicazioni nel non cadere in questa trappola, è un’ancora di salvezza”.

SEBASTIANO VITALE, REVMAN: “QUELLA FOTO DELLA BAMBINA COL BRONCIO…”

Sebastiano Vitale, in arte Revman, ha anche una curiosa storia riguardante la famosa foto La bambina col broncio: “Era mia mamma, è stata fotografata anni dopo nella stessa posa”. Sui suoi colleghi: “Alcuni apprezzano, altri fanno ascoltare i brani ai loro figli e mi dicono che vogliono conoscermi”. Sul nome d’arte Revman: “Prima di diventare rapper ero un ballerino di breakdance, il mio soprannome era revolver perchè giravo come una rivoltella. Ho mantenuto negli anni il nome Revolver, ma abbreviato è divenuto Rev aggiungendo poi ‘man’ per testimoniare l’uomo che sono oggi”.

Infine, sull'esperienza a Sanremo Giovani: "Non è andata male, ho superato 800 cantanti e ho cantato anche davanti ad Amadeus. Il brano ha superato 100mila visualizzazioni e avvicina i ragazzi alla legalità, è un brano che racconta di un poliziotto che ogni giorno rischia la vita per la legalità".











