Chi è Sebastien Lecornu, nuovo Premier di Francia nominato da Macron nel pieno delle proteste: quale Governo farà e quali (difficili) missioni lo attendono

L’ormai ex Ministro della Difesa, con un passato nei Repubblicani, è il nuovo Premier della Francia: capire chi è Sebastien Lecornu è un esercizio utile solo fuori da Parigi in quanto, seppur giovane, il 39enne politico nominato ieri sera dal Presidente della Repubblica è molto conosciuto in patria, rimasto sempre alla guida della Difesa francese fin dal primo Governo del secondo mandato di Macron. Appena 24 ore dopo la caduta dell’ex premier Bayrou in Assemblea Nazionale, sfiduciato da sinistra e destra, il titolare dell’Eliseo piazza un suo fedelissimo smentendo però i retroscena che lo vedevano incline ad un’apertura verso i Socialisti.

Lecornu è infatti membro di Reinassance, il partito di Macron e Attal, ma è anche membro storico dell’UMP, partito fondato da Sarkozy e poi divenuto l’attuale Partito dei Repubblicani: sindaco, amministratore nel territorio, il neo-Premier è originario della Normandia e ha uno spiccato talento negoziale che lo ha visto confermarsi intatti gli ultimi 5 governi di diversi colori presenti a Parigi, tutti di nomina macronista.

«C’è un forte divario tra la vita politica interna a la geopolitica internazionale», ha spiegato il nuovo Premier francese salutando l’ex Primo Ministro Bayrou nel passaggio di consegne a Palazzo Matignon di Parigi, non nascondendo che vi saranno nei prossimi mesi dei movimenti di rottura in Francia ma «non credo rimarremo sempre vittime della divisione e della violenza, ai francesi dico che ce la faremo».

Da ore infatti la Francia è attraversata da una ondata di proteste e violenze, ricordando in maniera inquietante il periodo dei gilet gialli e promettendo con lo slogan “Blocchiamo tutto” di organizzare scioperi totali da qui a fine anno: la gente chiede un cambiamento nella politica francese, probabilmente stufo dei tanti cambiamenti di Governo senza mai però modificare l’assetto dei componenti, a parte gli inquilini di Palazzo Matignon.

Subito avviate le consultazioni a Palazzo Matignon da questo pomeriggio per provare a formulare un nuovo Governo in grado di superare la “tagliola” delle mozioni di sfiducia e censura dell’Assemblea Nazionale. Finora decisamente contro un nuovo esecutivo di nomina macroniana si sono schierati solo i Verdi e il partito di Melenchon, La France Insoumise. I contatti con il Rassemblement National sono stati avviati, anche perché la stessa Marine Le Pen ha detto dopo la caduta di Bayrou di non essere a priori contro il nuovo Premier e che vorrà valutarlo in base alle ricette su Manovra e crisi sociale.

Nel pomeriggio Lecornu incontrerà i leader di Reinassance, Repubblicani e Horizons – Attal, il Ministro dell’Interno Reitalleau e l’ex Premier Philipp – ovvero i gruppi che già sostenevano la maggioranza di Bayrou: il titolare della Giustizia Darmanin ha sottolineato di voler evitare un “rimpasto” eccessivo nei dicasteri, chiedendo di mantenere la guida della giustizia francese specie ora che si avvicinano mesi molto complicati per le proteste del neo-movimento “Blocchiamo tutto”.

Resta da capire in Parlamento di quali voti potrà disporre dopo la caduta fragorosa della coalizione a sostegno di Bayrou: l’impressione è che la strada sia ancora piuttosto irta, con la sinistra radicale già contro Lecornu, i socialisti in stallo per capire le proposte del nuovo Governo, e la destra che resta aperta al dialogo con un politico tutt’altro che ostile sia ai Repubblicani e sia alle ali più moderate del Rassemblement National.

Con i movimenti di protesta che subito soffiano in Francia l’operato del nuovo Premier Lecornu, qualora riuscisse a trovare una stabile maggioranza, dovrà subito concentrarsi sull’affrontare le ondate di violenza evitando di tornare ai gravi incubi del recente passato. In questo la presenza del nuovo Primo Ministro può essere utile in quanto già nel pieno delle proteste del 2019 con i gilet gialli fu proprio il futuro Ministro della Difesa a consigliare Macron di coinvolgere i sindaci dei territori nei complessi confronti tra l’Eliseo e i manifestanti.

In quel modo, a poco a poco, le proteste che bloccarono la Francia per mesi, finirono con l’abilità negoziale di Lecornu che venne poi riconosciuta a mantenuta al suo ruolo anche nei governi successivi con il prestigioso ruolo di Ministro della Difesa: molto vicino alla Premier Dame Brigitte Macron, il nuovo Primo Ministro potrebbe essere in grado di metter mano alle spese della difesa senza tagliare le richieste della Manovra 2026 e trovando invece altri settori dove intervenire con la spending review.