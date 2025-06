Cosa fare, quanto dura e quando finisce la Seconda Prova di Maturità 2025: tutte le ultime FAQ del Ministero aggiornate a prima degli esami orali

TUTTE LE ULTIME DOMANDE E RISPOSTE SULLA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2025: TUTTI GLI ORARI DI OGGI

Sappiamo benissimo quando inizia, ma non è per tutti uguale il tempo di consegna per la Seconda Prova di Maturità 2025: quando ormai è tutto pronto, con mezzo milione di studenti italiani pronti alle prove di indirizzo, qualche ultima domanda/risposta attesa sul prosieguo dell’Esame di Stato è all’ordine del giorno per ragazzi e famiglie, con le relative FAQ del Ministero dell’Istruzione e del Merito pronte a soddisfare ogni quesito.

Dopo la lunga giornata di ieri con le tracce della Prima Prova che hanno messo i maturandi davanti ai temi di italiano, ecco il via alla Seconda Prova per licei, istituti tecnici, istituti professionali e tutte gli indirizzi specifici della Scuola Superiore italiana: dopo l’apertura dei plichi con la chiave digitale del Ministero alle ore 8.30 (qui la nostra diretta live con tutte le tracce di Maturità 2025 oggi 19 giugno, ndr), per capire quando finisce l’intera giornata di Seconda Prova serve ricordarsi la flessibilità dei vari orari per ogni indirizzo.

Si va dalle 4 ore per la versione di latino al liceo Classico, fino alle 6 ore di media per i problemi di Matematica allo Scientifico e le prove di traduzione al Liceo Linguistico, fino alle 8 ore per molti istituti tecnici: i professionali vedono distinzioni tra le 6 e le 12 ore, con possibilità anche di proseguire nella giornata di domani la Seconda Prova di Maturità. Il “record” è invece fissato per il liceo musicale e coreutico che invece prevede un Esame di Stato di indirizzo dalla durata complessiva di due giorni.

LE ALTRE FAQ DEL MINISTERO SULLA MATURITÀ VERSO GLI ORALI

Per sapere invece quando poter consegnare in termini di legge per la Seconda Prova di Maturità 2025, anche qui le FAQ del Ministero intervengono per sottolineare la diversità di scenari in caso dei vari indirizzi di studio: di noma infatti non è possibile lasciare la classe prima della metà del tempo concesso, dunque 2 ore per la Versione di Latino, 3 ore per il problema di Matematica e così via. È comunque la Commissione d’Esame a stabilire di volta in volta la tempistica esatta per la consegna e la durata finale della Seconda Prova.

Al di là di considerare il tempo giusto per leggere le tracce, rileggere la propria composizione e l’importanza per la copia “in bella” finale, altri consigli riguardano la possibilità di mangiare e bere durante le prove, la possibilità di andare in bagno (ma solo uno studente alla volta, ndr) e come sempre l’impossibilità di avere con sé smartphone e/o altri dispositivi elettronici.

Per conoscere invece tutte le altre FAQ sulla parte finale dell’Esame di Maturità 2025 ecco il nostro focus con le informazioni sul punteggio da calcolare per le prove scritte, la preparazione verso gli orali e tutte le regole che interessano il colloquio della prossima settimana, la terza e ultima parte dell’Esame di Stato 2024-2025.