Seconda Prova Maturità 2025, diretta oggi Esame di Stato: scatterà a breve il secondo step dell'esame di quinta superiore

Ci siamo, sta per iniziare la seconda prova della maturità 2025. Dopo aver rotto il ghiaccio ieri con il “tema” oggi si entra nel vivo, nell’indirizzo di studi. Questo secondo step è infatti differente a seconda degli istituti scelti, e il più temuto resta la versione di latino dei licei classici. E’ il momento in cui bisogna dimostrare di aver acquisito delle capacità precise nei cinque anni precedenti, concentrandoci su ciò che abbiamo studiato e appreso. Sicuramente c’è meno ansia rispetto a ieri, ma resta uno degli step più complicati dell’intero esame di maturità 2025, per molti studenti il più difficile in assoluto.

Traduzione Versione di Latino, Seconda Prova Maturità 2025/ Dove trovare la soluzione della traccia svolta

Del resto durante la prima prova di ieri si avevano a disposizione varie tracce e varie tipologie, mentre oggi non c’è molto da girarci attorno: o la si sa o si consegna il foglio in bianco con il rischio di una possibile bocciatura. Come vi abbiamo scritto anche ieri, l’importante sarà leggere con attenzione la traccia e cercare di lasciare da parte tutti gli altri pensieri concentrandosi solamente sull’elaborato, di modo da scavare nella mente le conoscenze che ci servono: siamo sicuri che ce la farete, buona seconda prova di maturità 2025. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Immagini auguri buona seconda prova maturità 2025/ Frasi motivazionali, meme e santini

SECONDA PROVA MATURITÀ 2025, DIRETTA OGGI ESAME DI STATO/ MATERIE E TRACCE: MATEMATICA, VERSIONE DI LATINO E…

Il “carrozzone” della Maturità 2025 prosegue oggi con la decisiva Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato: dopo lo sforzo importante di oltre mezzo milione di studenti avvenuto ieri con il Tema di italiano, è il turno oggi 19 giugno 2025 della prova di indirizzo che si conferma a carattere nazionale dopo la “pausa” della pandemia Covid. La Seconda Prova significa a livello mediatico sicuramente la Versione di Latino per il Liceo Classico e il problema di Matematica per lo Scientifico, ma coinvolge tutti i vari indirizzi di studio, dal Linguistico al Coreutico, dallo Sportivo alle Scienze Umane, passando per i tanti indirizzi tecnici e professionali.

Toto tracce Seconda Prova Maturità 2025/ Autori Versione di Latino: da Cicerone e Seneca

Una lunga diretta che dalla mattina di oggi ci porterà a seguire le varie fasi della Seconda Prova, fino alla consegna (sei ore la durata massima dell’Esame di Maturità oggi, ndr) e alla ricerca delle soluzioni delle varie tracce svolte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: dal minimo di 4 ore della Versione di Latino fino al massimo con le 18 ore complessive (su tre giorni) per il Liceo Artistico, la Seconda Prova di Maturità determina l’approdo finale del percorso di indirizzo per i maturandi delle Scuole Superiori.

Si parte stamattina alle ore 8.30 con l’apertura dei plichi telematici del MIM e la consegna delle tracce ai vari studenti del quinto anno: per ogni indirizzo viene indicato l’orario massimo entro cui consegnare il proprio esame, così come indicati i documenti e/o le fonti per affrontare la traccia. Sul materiale concesso di portarsi durante la prova scritta dipende anche qui dalla tipologia di esame: il vocabolario di Latino, la calcolatrice per il problema di matematica, i materiali tecnico-grafici e così via secondo le specifiche di ogni indirizzo scolastico.

LA VERSIONE DI LATINO E IL PROBLEMA DI MATEMATICA: LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2025

A livello appunto “mediatico” i riflettori vengono normalmente puntati durante la Seconda Prova di Maturità su quanto avviene nei licei Classico e Scientifico, sia per la maggioranza degli studenti che vi partecipano, sia per una concezione di scuola che per molti adulti è rimasta alla loro epoca. La Versione di Latino e i problemi, con i quesiti, di Matematica rappresentano il momento più atteso e ricercato nella lunga diretta di avvicinamento all’Esame di Maturità 2025: tra il toto-autore sull’opera della versione da tradurre, così come i temi affrontati all’interno del doppio problema di Matematica proposto nelle tracce del MIM, l’attesa è ormai volta al termine.

Dopo le 8.30 sarà reso noto il nome dell’autore e l’opera scelta per la traccia di Latino, ricordandoci che due anni fa (la scorsa Maturità fu la volta della Versione di Greco, ndr) il nome di Tacito portò qualche sconvolgimento tra i ragazzi che non si aspettavano un autore così complesso e “ostico” per il tipo di opere prodotte.

Per quanto riguarda invece il Liceo Scientifico, di norma uno dei due problemi riguarda uno studio di funzione da rappresentare, con i 10 quesiti presentati nelle tracce che affronta i vari argomenti di logica-matematica affrontati nel programma dell’ultimo anno. Per conoscere al meglio le facce passate di Latino e Matematica, così come tutti gli altri indirizzi della Maturità, ecco il link del MIM dove trovare tutti i passati Esami di Stato con relativo materiale e soluzioni.

LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA TRA LICEI, TECNICI E PROFESSIONALI: I DATI DEL MINISTERO

Tenuto conto che la Seconda Prova scritta vale sempre 20 punti nel calcolo del voto finale di Maturità 2025 – 20 i punti massimi per la Prima Prova, 20 per il colloquio orale e 40 massimo per i crediti guadagnati durante il Triennio delle Superiori – occorre un ultimo grande “ripasso” delle varie materie scelte dal Ministero per la produzione della prova di indirizzo.

Non prima di aver ricordato un elemento non da poco nella produzione della Seconda Prova e in vista del colloquio orale (da lunedì in poi, ndr): in quasi tutte le commissioni della Maturità 2025, le materie della prova di indirizzo vedono un commissario interno che dunque potrà avere un rapporto maggiormente di fiducia e di sostegno, elemento non da poco in un momento così delicato come l’Esame di Stato.

«Mettere in gioco quello che voi siete, mostrate i vostri talenti e il vostro valore», così il Ministro dell’Istruzione Valditara nel messaggio diffuso a tutti gli studenti pronti a sostenere le prove della Maturità 2025, dal tema di ieri fino alla Seconda Prova di questa mattina.

Ed ecco allora un breve recap delle materie scelte dal Ministero lo scorso 29 gennaio 2025 per le varie discipline delle Scuole Superiori: detto di Latino al Classico e Matematica per lo Scientifico, la Seconda Prova verte su Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico, Scienze umane per l’omonimo indirizzo delle Superiori, Lingua inglese per il Turistico, Igiene e cultura medico-sanitaria per gli istituti socio sanitari, mentre al Coreutico viene proposta traccia su Tecniche della danza. Per scoprire nel dettaglio tutte le materie della Seconda Prova di Maturità 2025 ecco il link ufficiale del Ministero.