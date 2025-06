Maturità 2025: guida completa alla seconda prova. Le materie scelte per licei, istituti tecnici e professionali e come affrontarle al meglio

Seconda prova Maturità 2025: cos’è e come funziona

Alla Maturità 2025 la seconda prova è il momento in cui ogni studente si gioca la preparazione sulla materia che più rappresenta il suo percorso di studi, una prova scritta che cambia da indirizzo a indirizzo e che ha come obiettivo quello di verificare in modo concreto se le conoscenze, le abilità e le competenze maturate in quegli anni sono davvero solide, applicabili e pronte per essere messe nero su bianco.

Non c’è una durata standard, ogni indirizzo ha tempi diversi – per esempio, al liceo classico si resta in aula per sei ore, mentre allo scientifico si arriva anche a sei ore piene e nei licei artistici si prosegue su più giorni con lavori pratici – questo perché la seconda prova della Maturità 2025 non è una verifica teorica come tutte le altre, ma una prova pensata per far emergere le capacità legate alla base dell’indirizzo scelto, con tracce uniche su tutto il territorio nazionale e valutate con griglie di correzione precise, uguali per tutti.

La data sarà giovedì 19 giugno 2025 – e mentre si avvicina il momento in cui aprire quella busta ministeriale tanto attesa, conviene arrivare preparati non solo sui contenuti ma anche sul funzionamento della prova – sapere che tipo di quesiti aspettarsi, come sono costruite le tracce, quante ore si avranno a disposizione e come affrontare la gestione del tempo è fondamentale anche perché in molti casi, la seconda prova maturità 2025 è quella che pesa di più a livello emotivo, in quanto molto meno prevedibile rispetto al tema della prima prova.

Il Ministero, come ogni anno, ha stabilito già da gennaio quali saranno le materie caratterizzanti per ciascun indirizzo e conoscere con anticipo queste informazioni aiuta anche a concentrarsi meglio nel ripasso finale, selezionando ciò che davvero serve, evitando di disperdersi in mille direzioni e risparmiando energie nei giorni che precedono l’esame.

Maturità 2025: le materie della seconda prova nei licei

Alla Maturità 2025 i licei avranno ciascuno una materia scelta per la seconda prova – selezionata come sempre dal Ministero entro fine gennaio e identica su tutto il territorio nazionale per chi frequenta lo stesso indirizzo – al liceo classico la prova sarà in Latino, una scelta che da anni rappresenta la base del percorso, mentre allo scientifico toccherà ancora una volta alla Matematica, con i suoi problemi e quesiti che richiedono logica, metodo e attenzione ai dettagli anche per l’indirizzo in Scienze Applicate e quello Sportivo.

Al liceo linguistico la seconda prova Maturità 2025 sarà su Lingua e cultura straniera 1 – nella maggior parte dei casi l’inglese – e per le Scienze Umane si affronterà la materia omonima, che raccoglie temi di sociologia, pedagogia, psicologia e antropologia, a seconda dell’indirizzo scelto (Diritto ed Economia politica per l’Economico-sociale), chi frequenta il liceo musicale troverà nella prova Teoria analisi e composizione, mentre al coreutico la traccia sarà su Tecniche della danza.

Nei licei artistici la seconda prova Maturità 2025 è diversa perché si svolge su più giorni e cambia in base all’indirizzo – arti figurative, audiovisivo, design e architettura hanno ciascuno la loro materia di riferimento, legata alla parte laboratoriale e pratica – qui la seconda prova diventa quasi una mini-progettazione, un momento in cui davvero si mettono alla prova creatività, competenze tecniche e visione d’insieme.

Tutte queste seconde prove della Maturità 2025, anche se con impostazioni diverse, hanno in comune lo scopo di valutare in modo specifico la preparazione nelle materie più rappresentative di ogni percorso e per questo richiedono un lavoro costante, ma anche consapevolezza del tipo di compito che ci si troverà ad affrontare il giorno dell’esame.

Seconda prova Maturità 2025: le materie negli istituti tecnici e professionali

Anche negli istituti tecnici e professionali la seconda prova della Maturità 2025 cambia in base all’indirizzo di studio e spesso anche all’articolazione scelta, con un’impostazione pensata per verificare le competenze realmente sviluppate nel percorso: per chi frequenta Amministrazione, Finanza e Marketing, la materia d’esame sarà Economia aziendale, mentre chi ha scelto l’articolazione Relazioni internazionali per il marketing affronterà una prova sull’inglese, e nell’articolazione Sistemi informativi aziendali la seconda prova sarà su Informatica.

Nell’indirizzo Turismo, si torna ancora sull’inglese, considerato centrale in un percorso di questo tipo, mentre li studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio sosterranno un esame su Geopedologia, Economia ed Estimo, tre materie importanti per chi lavora con il territorio e il suo sviluppo.

Per chi proviene dall’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, la prova cambia a seconda dell’articolazione: Informatica per chi ha seguito il percorso informatico e Telecomunicazioni per chi ha scelto l’articolazione più tecnica e chi studia Grafica e Comunicazione troverà come materia d’esame Progettazione multimediale, coerente con la natura interdisciplinare e creativa di questo indirizzo.

Infine, negli istituti agrari, il ramo Produzioni e trasformazioni così come Gestione dell’ambiente e del territorio prevedono un esame su Economia, Estimo, Marketing e Legislazione, mentre gli studenti dell’articolazione Viticoltura ed Enologia affronteranno un compito incentrato su Enologia.

In tutti questi casi, la struttura della seconda prova Maturità 2025 sarà definita dal Ministero e resa nota all’apertura delle buste – ecco perché è fondamentale allenarsi con simulazioni, esercitazioni guidate e magari anche ripassi in piccoli gruppi – conoscere già le tipologie di domande, le modalità di risposta, il tempo medio necessario a svolgere ogni parte, può fare la differenza tra una prova affrontata con ansia ed una affrontata con sicurezza e come sempre, la preparazione non è solo questione di contenuti ma anche di metodo, equilibrio e gestione del tempo.