Seconda vita/ Anticipazioni 9 dicembre: Tommaso Zorzi, Aurora Betti e Martina Nasoni

SECONDA VITA, ANTICIPAZIONI 9 DICEMBRE

Mercoledì 9 dicembre, in prima serata su Real Time, torna “Seconda vita”, il format ideato da Gabriele Parpiglia in cui i protagonisti, a causa di imprevisti che hanno incontrato lungo il percorso della loro vita, sono rinati dando vita ad una vera e propria seconda vita. Tanti i protagonisti che si racconteranno ai microfoni di Gabriele Parpiglia nel corso delle varie puntate. I primi tre episodi saranno dedicati a tre volti molto giovani, ma anche molto popolari come Aurora Betti, Tommaso Zorzi e Martina Nasoni. Aurora Betti, oggi fidanzata con Simone Aresti e mamma di Diego che ha tre anni, si è fatta conoscere partecipando a Temptation Island con l’allora fidanzato Gianmcarco Valenza. La vita di Aurora Betti non è stata facile. Da piccola è stata abbandonata dai genitori trascorrendo parte della sua infanzia in orfanotrofio. A Gabriele Parpiglia ha così raccontato la sua seconda vita.

TOMMASO ZORZI: “SONO ANDATO CON RAGAZZE”

Grande attesa per il racconto che Tommaso Zorzi ha fatto a Gabriele Parpiglia per Seconda vita. Protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 2020, Zorzi si è raccontato a 360 gradi parlando dell’omosessualità e del momento in cui ha deciso di non nascondersi più. “Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale. Ho finto fino a 18 anni, poi sono andato in Inghilterra… sono andato a studiare e lì mi giravo e vedevo gente con i capelli blu e le unghie verdi.. sono matti.. e questa cosa mi ha dato la forza di dire ‘I am what I am’, come diceva Gloria Gaynor. Perché devo far finta di essere qualcun altro?“, ha detto Zorzi. Ma l’intervista verterà anche su tanti altri argomenti regalando al pubblico un quadro inedito di Tommaso Zorzi.

MARTINA NASONI, L’OPERAZIONE AL CUORE E LA VOGLIA D’AMORE

Protagonista della prima puntata del programma di Gabriele Parpiglia sarà anche Martina Nasoni, l’ex vincitrice del Grande Fratello che, con la sua storia, ha ispirato la canzone “La ragazza col cuore di latta” di Irama. Nata con problemi di cuore vive con un pacemaker. Martina ha raccontato la sua storia in un libro “Questo cuore batte per tutti e due”. Accettare il suo problema di salute non è stato facile per Martina che, rispetto ai suoi coetanei, non può praticare sport, non può correre all’impazzata, ma non perde mai il sorriso. Solare, estroversa e con tanta voglia di vivere, Martina, ai microfoni di Seconda Vita, racconterà i suoi sogni e il percorso che ha seguito per maturare e accettare quella che, oggi, è la sua vita.



