Secondo amore/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Secondo amore va in onda oggi, mercoledì 28 dicembre, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1955 da Ross Hunter e diretto da Douglas Sirk.

Nel cast Secondo amore spiccano i ruoli di Conrad Nagel, Rock Hudson, William Reynolds e Jane Wyman. Il film rappresenta uno dei capolavori diretti da Douglas Sirk, chiamato a lavorare al progetto per la seconda volta anche nel 1973. La fama dell’opera è stata consacrata dalla scelta di inserirla presso la National Film Registry, istituzione massima statunitense in merito alla conservazione dei più grandi capolavori cinematografici.

Secondo amore, la trama del film

Al centro delle vicende narrate di Secondo amore troviamo una simpatica vedova, dal vaso patrimonio, di nome Cary Scott. La donna vive da tempo una brutta solitudine e trova come valvola di sfogo un particolare sentimento. Scopre infatti di essersi invaghita di un ragazzo più giovane di lui di nome Ron, figlio dell’uomo incaricato di occuparsi del giardino della sontuosa villa.

La donna senza particolari remore decide di aprirsi con i suoi figli raccontando ogni dettaglio del suo particolare sentimento. Chiaramente, entrambi non prendono sul serio la donna, almeno in un primo momento.

Quando appurano la realtà della dichiarazione, si dimostrano riluttanti e non accettano in alcun modo che la reputazione della famiglia venga turbata da un sentimento così squallido e privo di presupposti. La donna presa dallo sconforto sembra quasi abbandonare il sogno d’amore, ma sarà proprio Ron a portarla su un’altra strada. Il giovane infatti inizierà a ricambiare il sentimento proprio quando la donna credeva si trattasse solo di qualcosa a senso unico.

Addirittura, il figlio del giardiniere decide di proporre alla donna di sposarsi. A quel punto però, in Cary emergeranno tutti i dubbi del caso pensando sia alla considerazione dei figli che all’opinione del paese. Per questa ragione, tristemente decide di declinare l’offerta.

Sarà il giorno di Natale a segnare un ulteriore svolta; entrambi i figli coglieranno l’occasione per comunicare alla madre i progetti per il futuro, lontani dalla casa di famiglia. A questo punto la vedova capirà quando fosse stato stupido rinunciare ai suoi sogni per non arrecare dispiacere agli altri, quando invece chiunque ha a cuore solo i propri progetti di vita. Con il rischio di perdere Ron a causa di un quasi fatale incidente, la donna cercherà il perdono e deciderà di coronare il suo sogno d’amore con lui.

