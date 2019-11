Secondo concorrente ballottaggio X Factor 13, chi è?/ Giordana sfiderà Nicola?

Il tempo è quasi scaduto: tra poche ore conosceremo il nome del secondo concorrente al ballottaggio di X Factor 2019. Sarà infatti la classifica degli inediti a svelare chi dovrà scontrarsi con Giordana Petralia, concorrente finita al ballottaggio nel corso del quinto Live di X Factor. Ricordiamo, infatti, che giovedì scorso tutti i concorrenti ancora in gara hanno ufficialmente presentato e portato sul palco il proprio inedito che, dalla mezzanotte, è poi finito i radio e su tutte le piattaforme streaming. Alessandro Cattelan ha così annunciato il nuovo meccanismo di quest’anno che vedrà finire in ballottaggio chi, alla fine di un periodo che si conclude oggi 26 novembre, ha conquistato il posto più basso nella classifica degli inediti. Dunque il singolo meno ascoltato secondo le rilevazioni GfK sulle piattaforme digitali sarà a rischio eliminazione.

X Factor, classifica inediti: Nicola Cavallaro al ballottaggio con Giordana?

Giordana Petralia è dunque in attesa del concorrente con il quale dovrà scontrasi giovedì, all’inizio del sesto Live. Ma chi rischia di finire al ballottaggio tra i concorrenti rimasti? I primi risultati, segnati da questi giorni iniziali di “gara”, ci sono e segnano prima in classifica Sofia Tornambene con la sua “A domani per sempre”. La ragazza della squadra di Sfera Ebbasta sembra dunque essere fuori pericolo, così come Eugenio Campagna che attualmente, con la sua Cornflakes, è secondo nella classifica dei concorrenti ma quinto in quella di ITunes. Al sesto di questa (e terzi in quella di X Factor) vi sono invece i Sierra con “Enfasi”. Seguono i Booda con “Elefante”, 24° posto. Davide Rossi con “Glum”, 30° posto. A rischio c’è dunque Nicola Cavallaro con “Like I Could”, 32° posto e penultimo. Ultima la concorrente già al ballottaggio, Giordana Petralia, con “Chasing Paper”, che è al 44° posto.

