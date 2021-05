Ignazio Moser: secondo finalista Isola dei famosi 2021/ Si sacrifica per il gruppo

Ignazio Moser è il secondo finalista dell’Isola dei famosi 2021. Il trentino ha battuto al televoto Matteo Diamante e Isolde Kostner. Ieri sera Ignazio ha sicuramente conquistato il pubblico di Canale 5 decidendo di sacrificarsi per il gruppo facendosi tagliare barba e capelli al posto di Andrea Cerioli. In palio una “cofana” di spaghetti ogni giorno per una settimana intera. “Dopo questo gesto Ignazio deve assolutamente vincere!”, “Bravo Ignazio meriti la vittoria per il tuo altruismo” e “FORZA Ignazio sei VERAMENTE GRANDE sportivo, VINCITORE”, hanno scritto alcuni utenti su Instagram. Altri invece, nonostante il gesto altruista del fidanzato di Cecilia Rodriguez, avrebbero preferito vedere in finale Isolde Kostner: “Con tutto il rispetto per il gesto che ha fatto dei capelli ma la finale la meritava molto di più Isolde, finale che le è stata tolta per la seconda volta perché la prima volta doveva averla Cerioli che non fa nulla oltre che lamentarsi” e “Tutto ciò che volete però dai è entrato a malapena un mese fa, adesso per rasarsi (grandissimo gesto eh attenzione) addirittura mandarlo in finale però, mi sembra un po’ eccessivo. Bravissimo ragazzo lui, ma meritava più Isolde a mio parere per il percorso”, hanno commentato due utenti su Twitter. (agg. Elisa Porcelluzzi)

Isola dei Famosi 2021 eliminati e pagelle/ Ignazio finalista, Awed rischia il malore...

Secondo finalista dell’Isola dei famosi 2021: Isolde o Miryea

Ci siamo. L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi è pronta a tornare in diretta con una nuova imperdibile puntata durante la quale sarà deciso il nome del secondo naufrago finalista. Dopo il primo finalista Andrea Cerioli, è arrivato il momento di scoprire chi si contenderà la vittoria finale il prossimo 7 giugno 2021 in Honduras. Si, proprio così: per la prima volta nella storia del reality show di successo il naufrago vincitore sarà premiato direttamente in Honduras per via delle vigenti regole anti-Covid19 che richiedono ai partecipanti una quarantena al rientro di due settimane. Tra i favoriti alla vittoria finale c’è Isolde Kostner che, durante le ultime puntate, ha mostrato una grandissima forza fisica e mentale che le hanno permesso di trionfare nelle prove leader. Sarà proprio lei la seconda naufraga finalista oppure no? Attenzione però: le sorprese sono sempre dietro l’angolo e chissà che non possa essere Miryea Stabile la seconda finalista. Non resta che seguire la diretta per scoprire chi sarà il secondo naufrago finalista de L’Isola dei Famosi 15. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Eliminato e diretta: Isolde e Matteo in nomination

Secondo finalista dell’Isola dei famosi 2021, pronostici: Isolde Kostner favorita

Questa sera, lunedì 24 maggio, su Canale 5 va in onda il ventesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi 2021”. Nel corso della diretta verrà eletto il secondo finalista, che si aggiungerà ad Andrea Cerioli. Come settimana scorsa per conquistare il pass per la finale i naufraghi dovranno affrontare dei duelli e il voto del pubblico. Venerdì sera l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto la meglio al televoto contro Isolde Kostner e Angela Melillo. Ma chi sarà il secondo finalista? Fariba Tehrani e Miryea Stabile sono in nomination e una di loro lascerà l’Isola. Ma la per la puntata di oggi è previsto anche un televoto flash che decreterà il secondo eliminato della serata. Inoltre Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli hanno ricevuto un comunicato che li costringe a lasciare Playa Imboscadissima. Dove traslocheranno? Si ricongiungeranno al gruppo di naufraghi rientrano così ufficialmente in gioco?

Awed malore a L'Isola dei Famosi 2021/ Resta appeso sul girarrosto, ma...

Secondo finalista dell’Isola dei famosi 2021: occhi puntati su Isolde Kostner

Sui social l’elezione di Andrea Cerioli come primo finalista dell’Isola dei famosi 2021 non ha riscosso grandi consensi: “Scopro ora che il 1 finalista è Cerioli. Direi che per me l’Isola finisce qua, ci manca solo che la vinca Fariba, preferisco non assistere a sto scempio”, “Primo finalista uno che non ha mai alzato il c*lo da terra!” e “Quindi mi state dicendo che Cerioli è finalista, Isolde a rischio eliminazione… Ci manca solo la Persia come seconda finalista e siamo a cavallo”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Sembra che in molti avrebbero preferito come prima finalista la ex campionessa di sci Isolde Kostner: “Isolde ogni puntata acquista punti ai miei occhi. Non possiamo essere tutte modelle, ma saremmo fiere di essere come te”, “Non solo è fortissima nelle prove, ma ha una grande sensibilità forgiata dall’esperienza e offre preziosi consigli” e “Isolde ha vinto per merito e non per follower. E così è giusto”, hanno scritto alcuni fan della ex sciatrice. Sarà lei la seconda finalista dell’Isola dei famosi 2021?



© RIPRODUZIONE RISERVATA