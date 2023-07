Secondo lavoro dipendente pubblico/ Sfatiamo il divieto: ecco l’eccezione per farlo (19 luglio 2023)

Trovare un secondo lavoro da parte di un dipendente pubblico ha come obiettivo quello di aumentare lo stipendio medio mensile. D’altronde, non tutti gli impiegati hanno un reddito che gli consente di vivere agiatamente, ma la Legge permette di avere un’entrata extra?

I dipendenti pubblici devono rispettare un codice di condotta da seguire alla lettera. In caso contrario i provvedimenti – basati sulla gravità dell’atto – possono essere più o meno severi. Nel caso di un secondo lavoro per chi è impiegato nelle pubbliche amministrazioni o negli enti pubblici, prevede delle eccezioni.

Secondo lavoro dipendente pubblico: tra divieti ed eccezioni

Il secondo lavoro svolto da un dipendente pubblico è possibile a patto che vi sia un’autorizzazione preventiva, e che questo impiego extra non interferisca direttamente con l’attività principale per cui è stato assunto il lavoratore.

L’attività extra non deve andare in conflitto le sue mansioni di routine. A stabilire i divieti e le eccezioni è l’articolo 98 della Costituzione italiana, in cui si evince che:

“Il dipendente non può esercitare commercio, industria, né svolgere professioni o assumere impieghi presso privati o accettare cariche in società a scopo di lucro”.

Se è vero che questa dicitura possa far intendere che un lavoratore delle PA o di un ente pubblico non possa in alcun caso svolgere una seconda attività, tuttavia – come ribadito – ci sono delle eccezioni specifiche.

Secondo lavoro dipendente pubblico con autorizzazione

Per poter svolgere un secondo lavoro come dipendente pubblico è sufficiente richiedere un’autorizzazione preventiva all’autorità competente (quella per la quale si è stati assunti). Ogni organo ha delle proprie direttive, con la discrezione di poter accettare o rifiutare la richiesta.

Nel momento in cui si fa domanda all'amministrazione di riferimento, prima del nulla osta occorre fornire tutti i dettagli dell'altra attività: datore di lavoro, mansione, retribuzione, durata. Se l'esito è positivo, si otterrà il nulla osta che consentirà all'impiegato di poter svolgere la seconda attività.











