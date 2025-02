Secret Team 355, film su Rai 2 con Jessica Chastain

Mercoledì 12 febbraio 2025, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, andrà in onda l’action thriller del 2022 Secret Team 355. Il film è distribuito da 01 Distribution e prodotto da Freckle Films, con la regia di Simon Kinberg. Tra le sue opere più recenti, Kinberg ha diretto The Killer’s Game e alcuni capitoli della saga di X-Men.

Vale LP e Lil Jolie sono fidanzate?/ I dubbi del web: "Potrebbero essere più che amiche"

La protagonista del film Secret Team 355 è Jessica Chastain, attrice di grande talento che ha coltivato la passione per la recitazione sin da bambina, grazie alla nonna che la accompagnava a vedere i musical. Dopo il diploma, ha iniziato a partecipare a provini, trovando spazio in alcune serie televisive e sul palco teatrale. Il suo debutto cinematografico risale al 2008, ma è con Take Shelter del 2011 che ottiene un vasto riconoscimento. Nonostante la sua giovane età, Jessica Chastain ha conquistato un Premio Oscar come Migliore attrice non protagonista nel 2022 per la sua performance ne Gli occhi di Tammy Faye. Tra i suoi progetti più recenti vi sono Dreams, attualmente in lavorazione, e Mother’s Instinct. Nel cast di Secret Team 355 figurano anche Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz e Sebastian Stan.

Chi è Settembre a Sanremo Nuove Proposte/ "Ho scritto Vertebre perchè...", poi il legame con i reality

La trama del film Secret Team 355: un team di agenti segreti tutto al femminile

La storia narrata in Secret Team 335 ha come protagonista una spia donna, identificata nell’ambiente con il codice 335, nota per aver operato durante gli anni della Rivoluzione Americana. La vicenda prende il via a Bogotà, in Colombia, dove il più influente trafficante di droga presenta a Elijah Clarke, una delle menti criminali più temute al mondo, un’arma segreta.

Questa non è altro che un sofisticato programma di decodifica, capace di accedere a qualsiasi sistema digitale presente sul pianeta. Clarke, con metodi spregiudicati, si impossessa del dispositivo eliminando il suo intermediario. Le autorità intervengono con un’irruzione nella sua villa, e l’agente Luis Rojas del DNI riesce a sottrarre l’arma. A incaricarsi del recupero è Mason Brown, un’agente della CIA. Tuttavia, la missione si rivela incredibilmente complessa, costringendola a compiere un lungo viaggio che tocca Parigi, il Marocco e infine Shanghai. Per portare a termine l’operazione, Mason dovrà collaborare con un gruppo di donne agenti internazionali, unite per affrontare questa minaccia globale.

Sanremo 2025, chi ha rotto la statua di Carlo Conti al DopoFestival?/ Il video con Gaia: "Doveva succedere"