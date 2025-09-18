Security è un action thriller appassionante con una coppia di grandi attori che si fronteggiano: Antonio Banderas e Ben Kingsley

Security, film su Italia 1 diretto da Alain DesRochers

Security è un action thriller del 2017 che andrà in onda giovedì 18 settembre in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.20. La trama semplice di un poliziotto e un testimone da proteggere a tutti i costi nasconde una lotta di resilienza dal grande impatto emotivo: il protagonista è Edoardo Deacon detto Eddie, interpretato da Antonio Banderas, affiancato dal resto del cast composto da Ben Kingsley nei panni di Charlie, Liam McIntyre nei panni di Vance, Gabriella Wright, e Katherine de la Rocha.

A dirigere questa schiera di attori c’è il regista Alain DesRochers. Il film, prodotto dalla Nu Image, è stato girato in Bulgaria e distribuito dalla VV Films e la Millennium Films.

La trama del film Security: quando la testimone da proteggere è una bambina

Il protagonista del film Security è Eduardo Deacon, chiamato dagli amici Eddi: è un veterano appartenente alle forze speciali che, dal giorno in cui ha abbandonato la Delta Company, non riesce a trovare un’occupazione. Questa situazione stressante non fa altro che ripercuotersi in famiglia, incrinando i rapporti anche con sua moglie e la sua figlioletta.

Ormai disperato, decide di accettare il lavoro di guardia giurata all’interno di un grande centro commerciale sito in una delle zone più pericolose della città.

Proprio durante il suo primo giorno di lavoro, Eddie trova una ragazzina davanti alle porta del negozio: è Jamie, terrorizzata e alla ricerca spasmodica di un nascondiglio dove potersi rifugiare al sicuro.

Jamie confessa a Eddie di essere la testimone in un processo di grande importanza: gli racconta che quel giorno si trovava a bordo di una macchina scortata dai poliziotti e all’improvviso il convoglio è stato assaltato da una banda di malviventi. Così, Jamie si è messa in fuga, rifugiandosi nel centro commerciale.

La banda degli assalitori però riesce a scovare la ragazzina, iniziando un vero e proprio assedio con lo scopo di trovarla e ucciderla.

