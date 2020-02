Security/ Video, su Italia 1 il film con Antonio Banderas (oggi, 14 febbraio 2020)

Security sarà trasmesso su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Nu Image. La regia di questo film è stata affidata a Alain DesRochers il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra John Sullivan e Tony Mosher. Il ruolo di direttore della fotografia di questa pellicola è stato affidato a Anton Bakarski mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi anche a livello internazionale tra i quali Antonio Banderas, Gabriella Wright, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Shari Watson, Chad Lindberg, Jiro Wang e Cung Le.

Security, la trama del film

Ecco la trama di Security. Edoardo è un ex capitano di una squadra speciale dei servizi speciali della sua nazione che purtroppo si trova in un momento di grande difficoltà soprattutto dal punto di vista economico. Infatti, dopo la fine della sua collaborazione con le agenzie governative, ha deciso di avere una vita maggiormente tranquilla ma la mancanza di competenze e di professionalità non gli permettono di ottenere un lavoro che possa essere del tutto differente. Dovendo occuparsi di tutte le esigenze della sua famiglia e soprattutto dei suoi figli, si vede costretto ad accettare qualsiasi genere di lavoro in particolar modo diventa l’addetto della sicurezza di un centro commerciale che peraltro è posizionato in una zona periferica della città che spesso e volentieri è oggetto di atti vandalici e criminali. La cosa non sembra preoccuparlo più di tanto anche perché nel corso della sua vita, ha dovuto gestire situazioni ben più pericolose. Tuttavia non potrà immaginare di ritrovarsi per l’ennesima volta in una situazione molto importante per quanto riguarda la sicurezza nazionale. In pratica, durante il suo turno di guardia, vede davanti ai propri occhi un attentato da parte di alcuni malviventi che attaccano una scorta della polizia che stava portando al sicuro una bambina che rappresenta un testimone chiave per un importante processo ai danni di un boss malavitoso. L’attacco è davvero drammatico con Edoardo che si vede costretto, suo malgrado, a dover intervenire facendo leva sulle proprie competenze di agente speciale per poter salvare la povera bambina che sembra destinata alla morte. Una missione eroica durante la quale l’uomo dimostra ancora una volta di essere in possesso di straordinarie capacità e di poter essere ancora utile non solo al proprio governo, ma anche e soprattutto alla propria famiglia.

