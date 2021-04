Security/ Video, su Italia 1 il film con Antonio Banderas

Security sarà trasmesso da Italia 1 a partire dalle 21.20 di oggi, 22 aprile 2021. Il film è stato realizzato nel 2017 dal regista Alain DesRochers. Nel cast compaiono nomi di assoluto livello come Antonio Banderas, Ben Kingsley e Liam McIntyre, che hanno attirato enorme attenzione intorno al film. Le riprese si sono svolte in Bulgaria a cavallo del novembre 2015 e del gennaio 2016. Il budget previsto per le riprese ammonta a 15 milioni di dollari.

La pellicola è uscita nel marzo del 2017 in America per poi approdare su Netflix il 3 ottobre dello stesso anno e riscuotere grandissimo successo dal punto di vista dello streaming.

Security, la trama del film

Security gira intorno alla vicenda di Eduardo Deacon, meglio conosciuto come Eddie, un ex capitano dei reparti speciali alle prese con un momento molto difficile della sua vita. L’uomo è infatti alla ricerca di un occupazione per mantenere la sua famiglia e riesce a farsi assumere come guardiano in un centro commerciale appena costruito in un quartiere molto difficile della sua città. Durante la sua prima notte di lavoro, a pochi passi di distanza dal centro commerciale farà irruzione un commando di mercenari, intenzionato a trarre in un’imboscata un convoglio della US Marshals, in missione per contro degli Stati Uniti d’America.

I Marshals stanno infatti facendo la scorta a una bambina, super testimone in un processo ai danni dei mercenari, intenzionati ad eliminarla. La piccola troverà rifugio proprio nel centro commerciale e a quel punto toccherà a Eddie far sì che la vita della giovane venga tutelata dagli assalti degli spietati mercenari.

Video, il trailer del film “Security”

