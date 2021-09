Sedotta da uno sconosciuto, Rete 4/ Tutto quello che c’è da sapere sul film thriller

Sedotta da uno sconosciuto sarà trasmesso da Rete 4 oggi, sabato 4 settembre 2021, a partire dalle 16.40. Si tratta di un thriller per la regia di Brina Skiba, tra i suoi ultimi film diretti abbiamo Incubo in paradiso e Il gioco oscuro della seduzione. La pellicola è distribuita da Lifetime Television e prodotta da 12 Helpful Hands Productions, Run Run Media. Tra gli attori ricordiamo Paula Trickey, in 28 anni di carriera ha interpretato 4 film tra le sue ultime apparizioni ricordiamo – McBride: Omicidio dopo mezzanotte – e – The base codice del disonore -.

Il personaggio maschile è William McNamara, in 31 anni di carriera ha interpretato 17 film, i lavori più recenti sono: L’ossessione di Maddie, Il terrore al piano di sopra, Mc Bride: Omicidio dopo mezzanotte. La colonna sonora è di Sam Levin autore delle musiche di Assalto alla diligenza: la vera storia di Texas Jack.

Sedotta da uno sconosciuto, la trama del film

Leggiamo la trama di Sedotta da uno sconosciuto. Peg interpretata da Paula Trickey è una giovane rimasta vedova molto presto con due figlie a suo carico. Dopo la morte del marito si ritrova con molti debiti sulle spalle da estinguere e due figlie adolescenti da crescere.

Peg ha molte responsabilità e deve cavarsela con le sue uniche forze, deve pensare a far quadrare i conti, risolvere le questioni economiche familiari, occuparsi del suo lavoro e seguire Lizzie e Maggie che hanno 15 e 17 anni e molti problematiche da risolvere. Nel momento in cui tutto sembra andare in rovina, Peg vede uno spiraglio di luce. La donna conosce un uomo d’affari di nome Richard ed è subito colpo di fulmine.

L’uomo vive in una splendida villa con piscina, ha una buona posizione finanziaria ed è in grado di risolvere i problemi economici di Peg e prendersi cura di lei e delle ragazze come se fossero sue figlie. Dopo una relazione che dura pochi mesi, i due decidono di sposarsi e Peg con Lizzie e Maggie si trasferiscono nella casa dell’uomo. Tutto sembra andare per il verso giusto, fino a quando la terribile realtà inclina questa esistenza idilliaca e fantastica.

Richard assiste a qualcosa che Maggie non avrebbe dovuto compiere, per non raccontare la verità a Peg, l’uomo ricatta la ragazza, abusa di lei e la costringe a fuggire. Peg non conoscendo le cause che hanno costretto la figlia ad abbandonare improvvisamente la casa, si mette alla sua ricerca, ma presto dovrà rendersi conto che la verità dei fatti è molto amara, dovrà fare lottare con il lato oscuro di suo marito e con aspetti del suo carattere che mettono in pericolo la sua famiglia.

