Sedotta e Abbandonata/ Su Rai 3 il film con Stefania Sandrelli (oggi, 4 luglio 2021)

Si tratta di una produzione italiana che appartiene ai generi cinematografici commedia e drammatico ed ha debuttato nei cinema nell'anno 1964. Il regista del film è Pietro Germi mentre la sceneggiatura è stata scritta da Agenore Incrocci, Furio Scarpelli, Luciano Vincenzoni e dallo stesso regista. All'interno del cast di questo film ci sono attori del calibro di Stefania Sandrelli, Aldo Puglisi, Lola Braccini, Leopoldo Trieste, Umberto Spadaro e Rocco d'Assunta. La fotografia del film è stata curata da Aiace Parolin mentre le musiche sono state realizzate da Carlo Rustichelli.

Sedotta e Abbandonata, Trama del film

Andiamo a leggere la trama di Sedotta e Abbandonata. A Sciacca, una piccola cittadina siciliana, tutto sembra scorrere in modo tranquillo. Qui sono presenti gli Ascalone, una classica famiglia che deve pensare al matrimonio della propria figlia, Matilde con Peppino Califano, un giovane studente di legge. Durante un pomeriggio torrido comunque, la passione di Peppino si consuma con Agnese, la sorella di Matilde.

Quest’ultima rimane anche incinta e per la famiglia si rivela essere motivo di disonore, oltre che un grosso problema da affrontare. Per questa ragione, Vincenzo Ascalone, il padre delle ragazze, decide di creare una situazione ad hoc per salvare l’onore davanti ad amici e parenti. L’uomo costringe Peppino ad annullare la promessa fatta a Matilde e gli fa promettere in segreto di dover sposare Agnese.

Allo stesso tempo, sparge la voce che Matilde non ha mai voluto Peppino e che lo ha lasciato onde continuare in un matrimonio che sarebbe sfociato nella tragedia. Nel frattempo, in tutta questa situazione, si unisce anche Rizieri, un barone che è diventato il nuovo fidanzato di Matilde. Peppino non desidera più avere Agnese, considerandola una poco di buono e cerca di rifugiarsi. Antonio e Rizieri quindi, cercheranno un modo per stanare il giovane, ucciderlo e far riconquistare ad Agnese l’onore che ormai ha perduto, impedendole di passare una vita triste e solitaria.

